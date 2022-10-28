https://sputnikarabic.ae/20221028/الاستئناف-الكويتية-تقضي-بحبس-7-قضاة-وتلزمهم-برد-ما-تلقوه-من-رشاوى-1069560366.html
الاستئناف الكويتية تقضي بحبس 7 قضاة وتلزمهم برد ما تلقوه من رشاوى
الاستئناف الكويتية تقضي بحبس 7 قضاة وتلزمهم برد ما تلقوه من رشاوى
أنهت محكمة الاستئناف الكويتية القضية التي عرفت إعلاميا باسم رشوة القضاة، حيث قضت بحبس 7 منهم وبراءة قاض واحد. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T06:31+0000
2022-10-28T06:31+0000
2022-10-28T06:31+0000
الكويت
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ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية، قررت محكمة الاستئناف "حبس 7 قضاة من 7 سنوات إلى 15 سنة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا، وقضت ببراءة قاض واحد".وتضمن حكم المحكمة عددا من موظفي وموظفات وزارة العدل الكويتية، حيث قضت بحبس بعضهم مددا مختلفة، وعزلهم من وظائفهم، إضافة إلى براءة آخرين.وكانت النيابة العامة الكويتية قد أحالت ثمانية قضاة إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب فصلهم وإسقاط حصانتهم القضائية، مؤكدة أن إحالة القضاة الثمانية إلى المحاكمة يأتي في إطار ضبط "الشبكة الثانية لقضية بنيدر".طالع أيضا: النيابة العامة الكويتية تحيل 8 قضاة إلى محكمة الجنايات
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الاستئناف الكويتية تقضي بحبس 7 قضاة وتلزمهم برد ما تلقوه من رشاوى
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أنهت محكمة الاستئناف الكويتية القضية التي عرفت إعلاميا باسم رشوة القضاة، حيث قضت بحبس 7 منهم وبراءة قاض واحد.
ووفقا لجريدة
"القبس" الكويتية، قررت محكمة الاستئناف "حبس 7 قضاة من 7 سنوات إلى 15 سنة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا، وقضت ببراءة قاض واحد".
وتضمن حكم المحكمة عددا من موظفي وموظفات وزارة العدل الكويتية
، حيث قضت بحبس بعضهم مددا مختلفة، وعزلهم من وظائفهم، إضافة إلى براءة آخرين.
وكانت النيابة العامة الكويتية قد أحالت ثمانية قضاة إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب فصلهم وإسقاط حصانتهم القضائية
، مؤكدة أن إحالة القضاة الثمانية إلى المحاكمة يأتي في إطار ضبط "الشبكة الثانية لقضية بنيدر".