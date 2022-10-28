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البيت الأبيض يؤكد مشاركة بايدن في قمة المناخ بمصر
البيت الأبيض يؤكد مشاركة بايدن في قمة المناخ بمصر
أكد البيت الأبيض، مساء الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيشارك في قمة المناخ "COP 27" في مدينة شرم الشيخ المصرية. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T22:57+0000
2022-10-28T23:42+0000
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واشنطن – سبوتنيك. أعلنت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، كارين جان- بيير، أن الرئيس جو بايدن س‏يحضر قمة المناخ (كوب 27)، المنعقدة في الفترة من 6 - 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في مدينة شرم الشيخ المصرية.وذكرت كارين جان بيير أن بايدن سيحضر قمة "العشرين الكبار" التي ستجري في إندونيسيا بنوفمبر، كما أنه سيزور قبل ذلك مصر وكمبوديا.وجاء في بيان المتحدثة باسم البيت الأبيض: "سيزور الرئيس بالي، إندونيسيا في فترة ما بين 13 - 16 تشرين الثاني\نوفمبر للمشاركة في قمة العشرين الكبار".ومن المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حسبما ذكر الموقع الرسمي للحكومة المصرية.
https://sputnikarabic.ae/20221011/وزيرة-البيئة-المصرية-مؤتمري-كوب-27-و28-نقلة-في-الدور-العربي-بملف-المناخ-1068903645.html
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أخبار العالم الآن, جو بايدن, مصر
أخبار العالم الآن, جو بايدن, مصر

البيت الأبيض يؤكد مشاركة بايدن في قمة المناخ بمصر

22:57 GMT 28.10.2022 (تم التحديث: 23:42 GMT 28.10.2022)
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© AFP 2022 / POOL
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أكد البيت الأبيض، مساء الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيشارك في قمة المناخ "COP 27" في مدينة شرم الشيخ المصرية.
واشنطن – سبوتنيك. أعلنت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، كارين جان- بيير، أن الرئيس جو بايدن س‏يحضر قمة المناخ (كوب 27)، المنعقدة في الفترة من 6 - 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في مدينة شرم الشيخ المصرية.
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وزيرة البيئة المصرية تصف مؤتمري "كوب 27 و28" بنقلة في الدور العربي بملف المناخ
11 أكتوبر, 15:44 GMT
وذكرت كارين جان بيير أن بايدن سيحضر قمة "العشرين الكبار" التي ستجري في إندونيسيا بنوفمبر، كما أنه سيزور قبل ذلك مصر وكمبوديا.
وجاء في بيان المتحدثة باسم البيت الأبيض: "سيزور الرئيس بالي، إندونيسيا في فترة ما بين 13 - 16 تشرين الثاني\نوفمبر للمشاركة في قمة العشرين الكبار".
ومن المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حسبما ذكر الموقع الرسمي للحكومة المصرية.
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