https://sputnikarabic.ae/20221028/البيت-الأبيض-يؤكد-مشاركة-بايدن-في-قمة-المناخ-بمصر-1069591068.html
البيت الأبيض يؤكد مشاركة بايدن في قمة المناخ بمصر
البيت الأبيض يؤكد مشاركة بايدن في قمة المناخ بمصر
أكد البيت الأبيض، مساء الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيشارك في قمة المناخ "COP 27" في مدينة شرم الشيخ المصرية. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T22:57+0000
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واشنطن – سبوتنيك. أعلنت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، كارين جان- بيير، أن الرئيس جو بايدن سيحضر قمة المناخ (كوب 27)، المنعقدة في الفترة من 6 - 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في مدينة شرم الشيخ المصرية.وذكرت كارين جان بيير أن بايدن سيحضر قمة "العشرين الكبار" التي ستجري في إندونيسيا بنوفمبر، كما أنه سيزور قبل ذلك مصر وكمبوديا.وجاء في بيان المتحدثة باسم البيت الأبيض: "سيزور الرئيس بالي، إندونيسيا في فترة ما بين 13 - 16 تشرين الثاني\نوفمبر للمشاركة في قمة العشرين الكبار".ومن المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حسبما ذكر الموقع الرسمي للحكومة المصرية.
https://sputnikarabic.ae/20221011/وزيرة-البيئة-المصرية-مؤتمري-كوب-27-و28-نقلة-في-الدور-العربي-بملف-المناخ-1068903645.html
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أخبار العالم الآن, جو بايدن, مصر
أخبار العالم الآن, جو بايدن, مصر
البيت الأبيض يؤكد مشاركة بايدن في قمة المناخ بمصر
22:57 GMT 28.10.2022 (تم التحديث: 23:42 GMT 28.10.2022) تابعنا عبر
أكد البيت الأبيض، مساء الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيشارك في قمة المناخ "COP 27" في مدينة شرم الشيخ المصرية.
واشنطن – سبوتنيك. أعلنت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، كارين جان- بيير، أن الرئيس جو بايدن سيحضر قمة المناخ (كوب 27)، المنعقدة في الفترة من 6 - 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وذكرت كارين جان بيير أن بايدن سيحضر قمة "العشرين الكبار"
التي ستجري في إندونيسيا بنوفمبر، كما أنه سيزور قبل ذلك مصر وكمبوديا.
وجاء في بيان المتحدثة باسم البيت الأبيض: "سيزور الرئيس بالي، إندونيسيا في فترة ما بين 13 - 16 تشرين الثاني\نوفمبر للمشاركة في قمة العشرين الكبار".
ومن المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ
"كوب 27" في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حسبما ذكر الموقع الرسمي للحكومة المصرية.