https://sputnikarabic.ae/20221028/الجامعة-العربية-تعلق-على-إبرام-اتفاق-الحدود-البحرية-رسميا-بين-لبنان-وإسرائيل-1069561369.html
الجامعة العربية تعلق على إبرام اتفاق الحدود البحرية رسميا بين لبنان وإسرائيل
الجامعة العربية تعلق على إبرام اتفاق الحدود البحرية رسميا بين لبنان وإسرائيل
علقت جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، على إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية رسميا بين لبنان وإسرائيل. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T07:03+0000
2022-10-28T07:03+0000
2022-10-28T07:03+0000
لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
إسرائيل
جامعة الدول العربية
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وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في البيان، إن إتمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل "خطوة مفيدة".وأكد زكي على دعم الجامعة الكامل "لما من شأنه استعادة لبنان لحقوقه السيادية البحرية والاستفادة من ثرواته وموارده الطبيعية في منطقته الاقتصادية الخالصة".وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد قد وقّعا رسميا، أمس الخميس، وثائق تفيد بموافقة البلدين على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما، في خطوة لاقت ترحيبا وإشادة محليا ودوليا.
https://sputnikarabic.ae/20221027/بايدن-يوجه-رسالة-لإسرائيل-ولبنان-بعد-إبرام-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-بينهما-رسميا-1069541726.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, إسرائيل, جامعة الدول العربية
لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, إسرائيل, جامعة الدول العربية
الجامعة العربية تعلق على إبرام اتفاق الحدود البحرية رسميا بين لبنان وإسرائيل
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علقت جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، على إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية رسميا بين لبنان وإسرائيل.