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الجزائر تؤكد حرصها على تطوير التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية
الجزائر تؤكد حرصها على تطوير التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية
قال وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، إن بلاده تحرص على تطوير التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T10:39+0000
2022-10-28T10:39+0000
الجزائر
العالم العربي
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وحسب مراسلنا في الجزائر، جاء ذلك خلال كلمته بعد تسلم الجزائر رئاسة اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية.كما أكد استعداد الجزائر لتقديم كل ما يلزم في هذا الإطار.وأوضح أن ذلك يأتي لتعميق الروابط بين البلدان وتحقيق التكامل المنشود خدمة لمصالح الشعوب العربية خاصة في ظل الظروف التي يشهدها العالم.وبدأت، الأربعاء الماضي، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ31 في دورتها العادية في الجزائر على مستوى المندوبين الدائمين لجامعة الدول العربية.وخلال الاجتماعات، ناقش المندوبون الدائمون جدول الأعمال المتعلق بقضايا العمل العربي المشترك وأهم البنود المدرجة على جدول أعمال القمة.ومن المقرر أن تعقد القمة العربية الـ31 والتي تستضيفها الجزائر، يومي الأول والثاني من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
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الجزائر, العالم العربي
الجزائر, العالم العربي

الجزائر تؤكد حرصها على تطوير التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية

10:39 GMT 28.10.2022
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالاجتماعات التحضيرية قبل القمة العربية على مستوى وزراء الاقتصاد العرب والمندوبين الدائمين
الاجتماعات التحضيرية قبل القمة العربية على مستوى وزراء الاقتصاد العرب والمندوبين الدائمين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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قال وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، إن بلاده تحرص على تطوير التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية.
وحسب مراسلنا في الجزائر، جاء ذلك خلال كلمته بعد تسلم الجزائر رئاسة اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية.

وأضاف الوزير الجزائري أن بلاده تتطلع إلى إزالة المعيقات في منطقة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى من خلال الاتحاد الجمركي العربي وصولا إلى سوق عربية مشتركة.

كما أكد استعداد الجزائر لتقديم كل ما يلزم في هذا الإطار.
وأوضح أن ذلك يأتي لتعميق الروابط بين البلدان وتحقيق التكامل المنشود خدمة لمصالح الشعوب العربية خاصة في ظل الظروف التي يشهدها العالم.
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أمس, 20:19 GMT
وبدأت، الأربعاء الماضي، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ31 في دورتها العادية في الجزائر على مستوى المندوبين الدائمين لجامعة الدول العربية.
وخلال الاجتماعات، ناقش المندوبون الدائمون جدول الأعمال المتعلق بقضايا العمل العربي المشترك وأهم البنود المدرجة على جدول أعمال القمة.
ومن المقرر أن تعقد القمة العربية الـ31 والتي تستضيفها الجزائر، يومي الأول والثاني من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
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