عربي
https://sputnikarabic.ae/20221028/الجيش-السوداني-يبدأ-عملية-تمشيط-في-البحر-الأحمر-بعد-غرق-سفينة-تحمل-علم-بنما-1069589094.html
الجيش السوداني يبدأ عملية تمشيط في البحر الأحمر بعد غرق سفينة تحمل علم بنما
الجيش السوداني يبدأ عملية تمشيط في البحر الأحمر بعد غرق سفينة تحمل علم بنما
قال الجيش السوداني، مساء اليوم الجمعة، إنه بدأ في نشر قطع من الأسطول البحري للقيام بعمليات بحث بعد غرق سفينة تحمل علم بنما في البحر الأحمر. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T19:48+0000
2022-10-28T19:48+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062935937_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_49944bf582cac2edf3c8d095da4b4404.jpg
وقال الجيش في بيان على ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا): "تباشر القوات البحرية السودانية هذه الأيام القيام بعمليات البحث ونشر قطع من الأسطول البحري على الساحل جنوب بورتسودان".وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي "على خلفية غرق سفينة تجارية تحمل علم دولة بنما قبالة الساحل السعودي خلال الأيام الماضية".كما أوضح الجيش السوداني أن بعض الحاويات التي كانت على متن السفينة قذفت بها الأمواج إلى خط الملاحة الدولية قبالة الساحل السوداني مما قد يؤثر على حركة السفن التجارية.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال مسؤول في ميناء سواكن السوداني لصحيفة "الصيحة" إن "الحاويات الطافية على السواحل جنوب ميناء سواكن قبالة جزيرة (تلا تلا)، والتي قذفت بها الأمواج من السفينة الغارقة؛ هي عبارة عن حاويات تحمل مواد تموينية عادية، حلويات ومعلبات، ولا تسبب أي أضرار بيئية أو تعرقل حركة الملاحة".وأضاف: "هذه الحاويات وجدت عليها (السيرس نمبر) من بلد المنشأ وتحمل علم بنما وكانت على سفينة احترقت وغرقت في السابع من أكتوبر الجاري، قبالة ميناء جازان السعودي، وكانت تحمل (1800) حاوية، طفحت لاحقاً في البحر الأحمر، ووصل بعضها إلى سواحل السودان، ودول الجوار".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062935937_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_94a9be49e6c0e895845e965660a9e27c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي

الجيش السوداني يبدأ عملية تمشيط في البحر الأحمر بعد غرق سفينة تحمل علم بنما

19:48 GMT 28.10.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYميناء في السودان
ميناء في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبرTelegram
قال الجيش السوداني، مساء اليوم الجمعة، إنه بدأ في نشر قطع من الأسطول البحري للقيام بعمليات بحث بعد غرق سفينة تحمل علم بنما في البحر الأحمر.
وقال الجيش في بيان على ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا): "تباشر القوات البحرية السودانية هذه الأيام القيام بعمليات البحث ونشر قطع من الأسطول البحري على الساحل جنوب بورتسودان".
وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي "على خلفية غرق سفينة تجارية تحمل علم دولة بنما قبالة الساحل السعودي خلال الأيام الماضية".
كما أوضح الجيش السوداني أن بعض الحاويات التي كانت على متن السفينة قذفت بها الأمواج إلى خط الملاحة الدولية قبالة الساحل السوداني مما قد يؤثر على حركة السفن التجارية.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال مسؤول في ميناء سواكن السوداني لصحيفة "الصيحة" إن "الحاويات الطافية على السواحل جنوب ميناء سواكن قبالة جزيرة (تلا تلا)، والتي قذفت بها الأمواج من السفينة الغارقة؛ هي عبارة عن حاويات تحمل مواد تموينية عادية، حلويات ومعلبات، ولا تسبب أي أضرار بيئية أو تعرقل حركة الملاحة".
وأضاف: "هذه الحاويات وجدت عليها (السيرس نمبر) من بلد المنشأ وتحمل علم بنما وكانت على سفينة احترقت وغرقت في السابع من أكتوبر الجاري، قبالة ميناء جازان السعودي، وكانت تحمل (1800) حاوية، طفحت لاحقاً في البحر الأحمر، ووصل بعضها إلى سواحل السودان، ودول الجوار".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала