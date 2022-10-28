https://sputnikarabic.ae/20221028/الحرس-الثوري-الإيراني-يحبط-محاولة-تفجير-في-مدينة-شيراز-1069567403.html
الحرس الثوري الإيراني يحبط محاولة تفجير في مدينة شيراز
الحرس الثوري الإيراني يحبط محاولة تفجير في مدينة شيراز
تمكنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تفجير في منطقة معالي آباد في مدينة شيراز الإيرانية. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T09:50+0000
2022-10-28T09:50+0000
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إيران
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سبوتنيك. وأوضح التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري تمكن من تفكيك قنبلة كانت مزروعة في شارع رئيسي في مدينة شيراز قبل انفجارها.جاء ذلك في أعقاب مقتل عنصرين من قوات التعبئة الشعبية الإيرانية (البسيج)، مساء أمس الخميس، في هجوم مسلح في مدينة آمل في محافظة مازندران شمالي البلاد، وذلك بعد يوم من هجوم إرهابي استهدف مزارا دينيا في شيراز جنوبي إيران، ونجم عنه مقتل وإصابة العشرات.ونقل التلفزيون الإيراني عن المساعد الأمني لمحافظ مازندران روح الله سلكي، قوله: "قتل عنصران من قوات التعبئة الشعبية خلال هجوم إرهابي في مدينة آمل"، مضيفا أن "القوات الأمنية تحقق في الجريمة لمعرفة القاتلين ومحاسبتهم".وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، يوم الأربعاء الماضي، مقتل 13 شخصا خلال هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد. ولاحقا اعتقلت السلطات منفذ الهجوم، موضحة أنه لا يحمل الجنسية الإيرانية.
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إيران, أخبار العالم الآن
الحرس الثوري الإيراني يحبط محاولة تفجير في مدينة شيراز
09:50 GMT 28.10.2022 (تم التحديث: 09:51 GMT 28.10.2022) تابعنا عبر
تمكنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تفجير في منطقة معالي آباد في مدينة شيراز الإيرانية.
سبوتنيك. وأوضح التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري تمكن من تفكيك قنبلة كانت مزروعة في شارع رئيسي في مدينة شيراز قبل انفجارها.
جاء ذلك في أعقاب مقتل عنصرين من قوات التعبئة الشعبية
الإيرانية (البسيج)، مساء أمس الخميس، في هجوم مسلح في مدينة آمل في محافظة مازندران شمالي البلاد، وذلك بعد يوم من هجوم إرهابي استهدف مزارا دينيا في شيراز جنوبي إيران، ونجم عنه مقتل وإصابة العشرات.
ونقل التلفزيون الإيراني عن المساعد الأمني لمحافظ مازندران روح الله سلكي، قوله: "قتل عنصران من قوات التعبئة الشعبية خلال هجوم إرهابي في مدينة آمل"، مضيفا أن "القوات الأمنية تحقق في الجريمة لمعرفة القاتلين ومحاسبتهم".
وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، يوم الأربعاء الماضي، مقتل 13 شخصا خلال هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد. ولاحقا اعتقلت السلطات منفذ الهجوم، موضحة أنه لا يحمل الجنسية الإيرانية.