https://sputnikarabic.ae/20221028/الخارجية-الإيطالية-تشيد-بدور-الأردن-في-استقرار-الشرق-الأوسط-1069566340.html
الخارجية الإيطالية تشيد بدور الأردن في استقرار الشرق الأوسط
الخارجية الإيطالية تشيد بدور الأردن في استقرار الشرق الأوسط
أشادت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الجمعة، بدور الأردن في الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، وذلك بعدما أجرى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اتصالا... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T09:43+0000
2022-10-28T09:43+0000
2022-10-28T09:43+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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وقالت الخارجية الإيطالية في تغريدة عبر "تويتر"، إن "الأردن أساسي للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط"، في إشارة إلى محادثة هاتفية مع الصفدي ناقش خلالها الطرفان العلاقات الاقتصادية والثقافية، حسبما نقلت وكالة "عمون".في السياق ذاته، أجرى كذلك الوزير الإيطالي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، لمناقشة كيفية ضمان الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.وفي وقت سابق، علق الأردن على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أمس الخميس، بعد أن صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية.وأعربت وزارة الخارجية الأردنية عن ترحيبها بتوقيع الاتفاق، مؤكدة أنه "يمكّن لبنان من الإفادة من حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط"، وفق بيان رسمي لها.كما شددت "الخارجية الأردنية" على أهمية هذا الاتفاق، "الذي سيساعد لبنان على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة"، وثمنت وزارة الخارجية الأردنية في بيانها الجهود التي قامت بها أمريكا لإنجاز هذا الاتفاق.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار الأردن
الخارجية الإيطالية تشيد بدور الأردن في استقرار الشرق الأوسط
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أشادت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الجمعة، بدور الأردن في الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، وذلك بعدما أجرى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي.
وقالت الخارجية الإيطالية في تغريدة عبر "تويتر"، إن "الأردن أساسي للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط"، في إشارة إلى محادثة هاتفية مع الصفدي ناقش خلالها الطرفان العلاقات الاقتصادية والثقافية، حسبما نقلت وكالة
"عمون".
في السياق ذاته، أجرى كذلك الوزير الإيطالي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، لمناقشة كيفية ضمان الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وفي وقت سابق، علق الأردن على اتفاق ترسيم الحدود البحرية
بين لبنان وإسرائيل، أمس الخميس، بعد أن صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية.
وأعربت وزارة الخارجية الأردنية عن ترحيبها بتوقيع الاتفاق، مؤكدة أنه "يمكّن لبنان من الإفادة من حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط"، وفق بيان رسمي لها.
كما شددت "الخارجية الأردنية" على أهمية هذا الاتفاق، "الذي سيساعد لبنان على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة"، وثمنت وزارة الخارجية الأردنية في بيانها الجهود التي قامت بها أمريكا لإنجاز هذا الاتفاق.