https://sputnikarabic.ae/20221028/الخزانة-الأمريكية-تفرض-عقوبات-على-مؤسسة-إيرانية-بدعوى-رصد-مكافأة-لقتل-سلمان-رشدي-1069586401.html

"الخزانة الأمريكية" تفرض عقوبات على مؤسسة إيرانية بدعوى رصدها مكافأة لقتل سلمان رشدي

"الخزانة الأمريكية" تفرض عقوبات على مؤسسة إيرانية بدعوى رصدها مكافأة لقتل سلمان رشدي

فرضت أمريكا، اليوم الجمعة، عقوبات على مؤسسة إيرانية اتهمتها بإصدار مكافأة بملايين الدولارات ‏لقتل الكاتب والروائي البريطاني، سلمان رشدي، الذي تعرض لهجوم طعن... 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T16:56+0000

2022-10-28T16:56+0000

2022-10-28T16:56+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها إنها صنّفت مؤسسة "15 خرداد"، التي تتخذ من إيران مقرا لها، على أنها إرهابية عالمية محددة، متهمة إياها برصد مكافأة مقابل قتل سلمان رشدي، بعد أن تم إطلاق دعوة في عام 1989 لإعدامه، وتم زيادتها إلى 3.3 مليون دولار في عام 2012.وبموجب العقوبات الجديدة اليوم الجمعة، يتم تجميد أي أصول أمريكية مملوكة للمؤسسة الإيرانية، كما يمنع بشكل عام الأمريكيين من التعامل معها.كما لفتت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن أولئك الذين يتعاملون مع المؤسسة الإيرانية في تعاملات معينة، سيخضعون أيضا لعقوبات.وفي الأسبوع الماضي، أكد وكيل أعمال الكاتب، سلمان رشدي، أنه فقد الرؤية بإحدى عينيه، وكذلك القدرة على تحريك إحدى يديه بعد الهجوم الذي تعرض له أثناء استعداده لإلقاء محاضرة في ولاية نيويورك قبل شهرين.وفي 12 أغسطس/آب الماضي، تعرض المؤلف البالغ من العمر 75 عاما، للطعن في الرقبة والجذع أثناء صعوده إلى المنصة لإلقاء محاضرة حول الحرية الفنية في مؤسسة Chautauqua.حتى الآن، كان التأثير الكامل لإصابات رشدي غير واضح. ولكن في مقابلة مع صحيفة "El País" الإسبانية، أوضح أندرو ويلي مدى خطورة الهجوم الذي سوف يتسبب في تغيير حياة الكاتب المثير للجدل، على ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.ولدى سلمان رشدي العديد من المعارضين له، حيث أثارت روايته "آيات شيطانية" (1988) موجة احتجاجات غاضبة في العالم الإسلامي.وقالت شرطة مدينة نيويورك إن رشدي وهو بريطاني من أصل هندي أصيب في رقبته ونقل إلى المستشفى.وواجه رشدي العديد من التهديدات بالقتل، بما في ذلك فتوى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله الخميني التي دعت إلى اغتياله، في 14 فبراير/شباط عام 1989، ووضعت الحكومة البريطانية رشدي تحت حماية الشرطة.

https://sputnikarabic.ae/20220812/سلمان-رشدي-صاحب-آيات-شيطانية--يتعرض-لهجوم-من-مجهول-في-نيويورك-فيديو-1066346402.html

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