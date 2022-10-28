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الرئيس الألماني يعلن عن قطع تاريخي في العلاقات مع روسيا
الرئيس الألماني يعلن عن قطع تاريخي في العلاقات مع روسيا
قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أدت إلى "قطيعة تاريخية" في العلاقات بين برلين وموسكو. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
أخبار ألمانيا
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وأضاف الرئيس الألماني، قائلا: "عندما ننظر إلى روسيا اليوم، ضاعت الأحلام القديمة. بلداننا تواجه بعضها بعض الآن"، بحسب ما نقلت "رويترز".وقام رئيس ألمانيا، يوم الثلاثاء الماضي، بزيارة غير معلنة إلى كييف. يذكر أن شتاينماير شغل منصب وزير الخارجية الألماني في حكومة أنجيلا ميركل في الفترة من 2013 إلى 2017، وشارك بنشاط في المفاوضات لحل النزاع في دونباس.
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روسيا, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار ألمانيا

الرئيس الألماني يعلن عن قطع تاريخي في العلاقات مع روسيا

12:57 GMT 28.10.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZوزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZ
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قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أدت إلى "قطيعة تاريخية" في العلاقات بين برلين وموسكو.
وأضاف الرئيس الألماني، قائلا: "عندما ننظر إلى روسيا اليوم، ضاعت الأحلام القديمة. بلداننا تواجه بعضها بعض الآن"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وتابع شتاينماير: "انغمست ألمانيا في حقبة جديدة، في زمن انعدام الأمن الذي بدا أننا قد تغلبنا عليه". مشيرا إلى خطورة انتشار "نيران الحرب" في أوروبا.

وقام رئيس ألمانيا، يوم الثلاثاء الماضي، بزيارة غير معلنة إلى كييف. يذكر أن شتاينماير شغل منصب وزير الخارجية الألماني في حكومة أنجيلا ميركل في الفترة من 2013 إلى 2017، وشارك بنشاط في المفاوضات لحل النزاع في دونباس.
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Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMT
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