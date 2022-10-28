https://sputnikarabic.ae/20221028/الرئيس-الألماني-يعلن-عن-قطع-تاريخي-في-العلاقات-مع-روسيا-1069578260.html
الرئيس الألماني يعلن عن قطع تاريخي في العلاقات مع روسيا
الرئيس الألماني يعلن عن قطع تاريخي في العلاقات مع روسيا
قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أدت إلى "قطيعة تاريخية" في العلاقات بين برلين وموسكو. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T12:57+0000
2022-10-28T12:57+0000
2022-10-28T12:57+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
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وأضاف الرئيس الألماني، قائلا: "عندما ننظر إلى روسيا اليوم، ضاعت الأحلام القديمة. بلداننا تواجه بعضها بعض الآن"، بحسب ما نقلت "رويترز".وقام رئيس ألمانيا، يوم الثلاثاء الماضي، بزيارة غير معلنة إلى كييف. يذكر أن شتاينماير شغل منصب وزير الخارجية الألماني في حكومة أنجيلا ميركل في الفترة من 2013 إلى 2017، وشارك بنشاط في المفاوضات لحل النزاع في دونباس.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار ألمانيا
الرئيس الألماني يعلن عن قطع تاريخي في العلاقات مع روسيا
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قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أدت إلى "قطيعة تاريخية" في العلاقات بين برلين وموسكو.
وأضاف الرئيس الألماني، قائلا: "عندما ننظر إلى روسيا اليوم، ضاعت الأحلام القديمة. بلداننا تواجه بعضها بعض الآن"، بحسب ما
نقلت "رويترز".
وتابع شتاينماير: "انغمست ألمانيا في حقبة جديدة، في زمن انعدام الأمن الذي بدا أننا قد تغلبنا عليه". مشيرا إلى خطورة انتشار "نيران الحرب" في أوروبا.
وقام رئيس ألمانيا، يوم الثلاثاء الماضي، بزيارة غير معلنة إلى كييف. يذكر أن شتاينماير شغل منصب وزير الخارجية الألماني في حكومة أنجيلا ميركل في الفترة من 2013 إلى 2017، وشارك بنشاط في المفاوضات لحل النزاع في دونباس.