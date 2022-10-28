https://sputnikarabic.ae/20221028/السعودية-تفوز-باستضافة-مؤتمر-البريد-الاستثنائي-2023-1069578376.html
السعودية تفوز باستضافة مؤتمر البريد الاستثنائي 2023
السعودية تفوز باستضافة مؤتمر البريد الاستثنائي 2023
فازت السعودية باستضافة مؤتمر البريد الاستثنائي 2023، بناء على تصويت الدول الأعـضاء في الاتحاد البريدي العالمي UPU خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس إدارة... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T12:59+0000
2022-10-28T12:59+0000
2022-10-28T12:59+0000
السعودية
العالم العربي
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وقالت صحيفة "صراحة" إن هذا المؤتمر سيشهد حضور ممثلي 192 دولة حول العالم لمناقشة فتح الاتحاد أمام الجهات الفاعلة في القطاع البريدي والاقتراحات المتعلقة بهذا الخصوص.ووصفت الصحيفة حصول المملكة على حق تنظيم هذا المؤتمر بمثابة إنجاز وطني يؤكد دور المملكة الفاعل في الوجود في المنظمات الدولية.يشار إلى أنه بعد هذا الفوز تصبح السعودية ثالث دولة عربية تستضيف مؤتمرات الاتحاد البريدي العالمي، وتكمن أهمية الاستضافة باستقطابها لعدد من ممثلي الحكومات وقادة القطاع البريدي في الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي، بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة وأبرز الهيئات الدولية والإقليمية لمناقشة دور البريد المهم في جميع المجالات، وبحث الاقتراحات المطروحة للتطوير.وتستهدف السعودية من استضافة هذا المؤتمر تحقيق رؤيتها الطموحة 2030 لتعريف العالم بدورها المؤثر على مختلف الصعد، ومستهدفاتها ومبادراتها في تطوير القطاع البريدي واللوجستي وفق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
السعودية
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, العالم العربي
السعودية تفوز باستضافة مؤتمر البريد الاستثنائي 2023
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فازت السعودية باستضافة مؤتمر البريد الاستثنائي 2023، بناء على تصويت الدول الأعـضاء في الاتحاد البريدي العالمي UPU خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس إدارة الاتحاد، اليوم الجمعة.
وقالت صحيفة
"صراحة" إن هذا المؤتمر سيشهد حضور ممثلي 192 دولة حول العالم لمناقشة فتح الاتحاد أمام الجهات الفاعلة في القطاع البريدي والاقتراحات المتعلقة بهذا الخصوص.
ووصفت الصحيفة حصول المملكة على حق تنظيم هذا المؤتمر بمثابة إنجاز وطني يؤكد دور المملكة الفاعل في الوجود في المنظمات الدولية.
يشار إلى أنه بعد هذا الفوز تصبح السعودية ثالث دولة عربية تستضيف مؤتمرات الاتحاد البريدي العالمي، وتكمن أهمية الاستضافة باستقطابها لعدد من ممثلي الحكومات وقادة القطاع البريدي في الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي، بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة وأبرز الهيئات الدولية والإقليمية لمناقشة دور البريد المهم في جميع المجالات، وبحث الاقتراحات المطروحة للتطوير.
وتستهدف السعودية من استضافة هذا المؤتمر تحقيق رؤيتها الطموحة 2030 لتعريف العالم بدورها المؤثر على مختلف الصعد، ومستهدفاتها ومبادراتها في تطوير القطاع البريدي واللوجستي وفق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.