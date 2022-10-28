https://sputnikarabic.ae/20221028/الصليب-الأحمر-يؤكد-أن-اليمن-بحاجة-إلى-حل-سياسي-عاجل-لإنهاء-المعاناة-1069577408.html

الصليب الأحمر يؤكد أن اليمن بحاجة إلى حل سياسي عاجل لإنهاء المعاناة

الصليب الأحمر يؤكد أن اليمن بحاجة إلى حل سياسي عاجل لإنهاء المعاناة

القاهرة - سبوتنيك - شددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، على حاجة اليمن إلى حل سياسي عاجل ينهي المعاناة التي تسبب بها الصراع الدائر في البلد العربي... 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T12:34+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مارتن شويب، عبر "تويتر"، خلال زيارته إلى اليمن: "يعاني اثنان من كل ثلاثة يمنيين حاليا من انعدام الأمن الغذائي أي نحو 19 مليون نسمة، يعاني عدد أكبر من ذلك من انعدام القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، رغم كل ذلك تستبعد اليمن كثيرا من دائرة الضوء ونحتاج إلى ضمان استمرار الدعم الذي نتلقاه من المانحين والشركاء لنتمكن من مواصلة أعمالنا".وأضاف: "تتعامل اللجنة الدولية مع الاحتياجات الطارئة وتحاول في الوقت ذاته التوصل إلى حلول تسمح بالتقاط الأنفاس، لكن لن يتسنى تحقيق التعافي الكامل على المدى الطويل إلا بالتوصل لحل سياسي للنزاع الدائر".وتابع: "رأيت بنفسي خلال الزيارة أطباء محليين بالتعاون مع موظفي اللجنة الدولية يعالجون مصابين بجروح من الأسلحة في قسم طوارئ محلي، تحدثت إلى مزارعين ممن تعرضت مصادر رزقهم لأضرار بالغة خلال أعوام النزاع ونحاول إتاحة بعض الدخل الإضافي لهم لاستعادة مصادر الرزق".وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221026/الحكومة-اليمنية-تدعو-الصليب-الأحمر-للضغط-على-أنصار-الله-لإنجاز-صفقة-الأسرى-1069512125.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن, العالم العربي