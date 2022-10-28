https://sputnikarabic.ae/20221028/الصين-تثمن-موقف-بوتين-تجاه-مبدأ-الصين-الواحدة-1069577131.html

الصين تثمن موقف بوتين تجاه مبدأ "الصين الواحدة"

الصين تثمن موقف بوتين تجاه مبدأ "الصين الواحدة"

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، على كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تايوان، بأن الصين تقدر بشدة التزام... 28.10.2022, سبوتنيك عربي

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روسيا

الصين

فلاديمير بوتين

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وقال وينبين: "نحن نقدر بشدة موقف الرئيس بوتين، وأود أن أؤكد أن مبدأ الصين الواحدة هو الإجماع العالمي للمجتمع الدولي والمعيار الأساسي المعترف به عالميا للعلاقات الدولية".وقال بوتين، يوم أمس الخميس في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، إن "تايوان جزء لا يتجزأ من الصين وهذا موقفنا الثابت".وأضاف بوتين: "يبدو أن الغرب في السنوات والأشهر الأخيرة اتخذ عدة خطوات للتصعيد ولا جديد في ذلك، فهم دائما يقومون بذلك مثل تأجيج الحرب في أوكرانيا والتصعيد في تايوان والإخلال باستقرار سوق الطاقة، ولم يكن ذلك مقصودا ولكنه قد يكون نتيجة أخطاء منهجية للسلطات الغربية".

https://sputnikarabic.ae/20221018/الصين-ترد-على-مزاعم-بلينكين-بأنها-ترغب-بالاستيلاء-على-تايوان-في-جدول-زمني-أسرع-بكثير-1069202031.html

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روسيا, الصين, فلاديمير بوتين