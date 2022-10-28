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https://sputnikarabic.ae/20221028/الصين-تدعم-فكرة-انضمام-السعودية-لمجموعة-بريكس-1069565590.html
الصين تدعم فكرة انضمام السعودية لمجموعة "بريكس"
الصين تدعم فكرة انضمام السعودية لمجموعة "بريكس"
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، في إفادة صحفية اليوم الجمعة، أن الصين تدعم بنشاط عملية توسع بريكس، في تعليق على تصريحات الرئيس الروسي... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T09:27+0000
2022-10-28T09:27+0000
مجموعة بريكس
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، في الجلسة العامة لنادي النقاش الدولي "فالداي" إنه يؤيد دخول السعودية المحتمل إلى بريكس.وشدد وانغ وين بين على أن الصين ستعمل مع دول بريكس الأخرى لدفع عملية توسيع العضوية بحيث "يمكن أن ينضم المزيد من الشركاء المتشابهين في التفكير إلى أسرة بريكس".تشمل بريكس كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن عشرات الدول بشكل أو بآخر أعربت بالفعل عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة بريكس.
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مجموعة بريكس
مجموعة بريكس

الصين تدعم فكرة انضمام السعودية لمجموعة "بريكس"

09:27 GMT 28.10.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصوربريكس
بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، في إفادة صحفية اليوم الجمعة، أن الصين تدعم بنشاط عملية توسع بريكس، في تعليق على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن دعم روسيا لدخول السعودية المحتمل إلى الاتحاد.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، في الجلسة العامة لنادي النقاش الدولي "فالداي" إنه يؤيد دخول السعودية المحتمل إلى بريكس.
وقال الدبلوماسي الصيني: "بصفتها الدولة التي تترأس بريكس هذا العام، تدعم الصين بنشاط عملية توسع بريكس".
وشدد وانغ وين بين على أن الصين ستعمل مع دول بريكس الأخرى لدفع عملية توسيع العضوية بحيث "يمكن أن ينضم المزيد من الشركاء المتشابهين في التفكير إلى أسرة بريكس".
تشمل بريكس كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن عشرات الدول بشكل أو بآخر أعربت بالفعل عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة بريكس.
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