https://sputnikarabic.ae/20221028/العاهل-السعودي-وولي-عهده-يهنئان-رئيس-الوزراء-العراقي-بمناسبة-نيل-حكومته-الثقة-1069559042.html

العاهل السعودي وولي عهده يهنئان رئيس الوزراء العراقي بمناسبة نيل حكومته الثقة

العاهل السعودي وولي عهده يهنئان رئيس الوزراء العراقي بمناسبة نيل حكومته الثقة

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، برقية تهنئة لمحمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل... 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T05:13+0000

2022-10-28T05:13+0000

2022-10-28T05:16+0000

العالم العربي

السعودية

العراق

ولي العهد محمد بن سلمان

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية، فجر اليوم الجمعة، عن الملك سلمان بن عبد العزيز، التعبير عن سعادته بمنح الثقة لحكومة السوداني من قبل البرلمان العراقي، متمنيا له التوفيق والسداد، وللشعب العراقي المزيد من التقدم والازدهار.ومن جهته، بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، برقية تهنئة مماثلة لمحمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان في بلاده.وقال ولي العهد السعودي:وكانت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، قد نالت ثقة البرلمان في الجلسة المخصصة لذلك، أمس الخميس، حيث ضمت العديد من الوجوه الجديدة فيما تم الإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان "حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تنال ثقة مجلس النواب".وكتب السوداني على صفحته الرسمية على "تويتر":وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة على المنهاج الوزاري الجديد لحكومة السوداني.ونشرت وكالة الأنباء العراقية تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 21 وزيرا، من بينهم فؤاد حسين وزيرا للخارجية وثابت سعيد وزيرا للدفاع وحيان عبد الغني وزيرا للنفط، وعبد الأمير الشمري الداخلية.وتعهد السوداني بالانفتاح على جميع القوى السياسية، سواء التي شاركت أم لم تشارك في التشكيلة الوزارية، في إشارة إلى التيار الصدري ومناصريه الذين رفضوا المشاركة في الحكومة.

https://sputnikarabic.ae/20221027/ماذا-ينتظر-العراق-بعد-منح-البرلمان-الثقة-لحكومة-السوداني؟-1069555028.html

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