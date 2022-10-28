https://sputnikarabic.ae/20221028/العاهل-السعودي-وولي-عهده-يهنئان-رئيس-الوزراء-العراقي-بمناسبة-نيل-حكومته-الثقة-1069559042.html
العاهل السعودي وولي عهده يهنئان رئيس الوزراء العراقي بمناسبة نيل حكومته الثقة
العاهل السعودي وولي عهده يهنئان رئيس الوزراء العراقي بمناسبة نيل حكومته الثقة
بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، برقية تهنئة لمحمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T05:13+0000
2022-10-28T05:13+0000
2022-10-28T05:16+0000
العالم العربي
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العراق
ولي العهد محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية، فجر اليوم الجمعة، عن الملك سلمان بن عبد العزيز، التعبير عن سعادته بمنح الثقة لحكومة السوداني من قبل البرلمان العراقي، متمنيا له التوفيق والسداد، وللشعب العراقي المزيد من التقدم والازدهار.ومن جهته، بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، برقية تهنئة مماثلة لمحمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان في بلاده.وقال ولي العهد السعودي:وكانت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، قد نالت ثقة البرلمان في الجلسة المخصصة لذلك، أمس الخميس، حيث ضمت العديد من الوجوه الجديدة فيما تم الإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان "حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تنال ثقة مجلس النواب".وكتب السوداني على صفحته الرسمية على "تويتر":وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة على المنهاج الوزاري الجديد لحكومة السوداني.ونشرت وكالة الأنباء العراقية تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 21 وزيرا، من بينهم فؤاد حسين وزيرا للخارجية وثابت سعيد وزيرا للدفاع وحيان عبد الغني وزيرا للنفط، وعبد الأمير الشمري الداخلية.وتعهد السوداني بالانفتاح على جميع القوى السياسية، سواء التي شاركت أم لم تشارك في التشكيلة الوزارية، في إشارة إلى التيار الصدري ومناصريه الذين رفضوا المشاركة في الحكومة.
https://sputnikarabic.ae/20221027/ماذا-ينتظر-العراق-بعد-منح-البرلمان-الثقة-لحكومة-السوداني؟-1069555028.html
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العالم العربي, السعودية, العراق, ولي العهد محمد بن سلمان, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
العالم العربي, السعودية, العراق, ولي العهد محمد بن سلمان, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
العاهل السعودي وولي عهده يهنئان رئيس الوزراء العراقي بمناسبة نيل حكومته الثقة
05:13 GMT 28.10.2022 (تم التحديث: 05:16 GMT 28.10.2022) تابعنا عبر
بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، برقية تهنئة لمحمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان.
ونقلت وكالة
الأنباء السعودية، فجر اليوم الجمعة، عن الملك سلمان بن عبد العزيز، التعبير عن سعادته بمنح الثقة لحكومة السوداني من قبل البرلمان العراقي، متمنيا له التوفيق والسداد، وللشعب العراقي المزيد من التقدم والازدهار.
ومن جهته، بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي
، برقية تهنئة مماثلة لمحمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان في بلاده.
بمناسبة منح الثقة لحكومتكم من قبل البرلمان العراقي، يسرني أن أبعث لدولتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والرقي.
وكانت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، قد نالت ثقة البرلمان في الجلسة المخصصة لذلك، أمس الخميس، حيث ضمت العديد من الوجوه الجديدة فيما تم الإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان "حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
تنال ثقة مجلس النواب".
وكتب السوداني على صفحته الرسمية على "تويتر":
بعد الاتكال على الله، نالت كابينتنا الوزارية ثقة مجلس النواب.
وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة على المنهاج الوزاري الجديد لحكومة السوداني.
ونشرت
وكالة الأنباء العراقية تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 21 وزيرا، من بينهم فؤاد حسين وزيرا للخارجية وثابت سعيد وزيرا للدفاع وحيان عبد الغني وزيرا للنفط، وعبد الأمير الشمري الداخلية.
وتعهد السوداني بالانفتاح على جميع القوى السياسية، سواء التي شاركت أم لم تشارك في التشكيلة الوزارية، في إشارة إلى التيار الصدري ومناصريه الذين رفضوا المشاركة في الحكومة.