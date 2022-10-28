عربي
https://sputnikarabic.ae/20221028/العاهل-السعودي-وولي-عهده-يهنئان-رئيس-الوزراء-العراقي-بمناسبة-نيل-حكومته-الثقة-1069559042.html
العاهل السعودي وولي عهده يهنئان رئيس الوزراء العراقي بمناسبة نيل حكومته الثقة
العاهل السعودي وولي عهده يهنئان رئيس الوزراء العراقي بمناسبة نيل حكومته الثقة
بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، برقية تهنئة لمحمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T05:13+0000
2022-10-28T05:16+0000
العالم العربي
السعودية
العراق
ولي العهد محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062024756_0:110:1500:954_1920x0_80_0_0_afa91637e7f6abb0fd2e61f56f5de181.jpg
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، فجر اليوم الجمعة، عن الملك سلمان بن عبد العزيز، التعبير عن سعادته بمنح الثقة لحكومة السوداني من قبل البرلمان العراقي، متمنيا له التوفيق والسداد، وللشعب العراقي المزيد من التقدم والازدهار.ومن جهته، بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، برقية تهنئة مماثلة لمحمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان في بلاده.وقال ولي العهد السعودي:وكانت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، قد نالت ثقة البرلمان في الجلسة المخصصة لذلك، أمس الخميس، حيث ضمت العديد من الوجوه الجديدة فيما تم الإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان "حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تنال ثقة مجلس النواب".وكتب السوداني على صفحته الرسمية على "تويتر":وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة على المنهاج الوزاري الجديد لحكومة السوداني.ونشرت وكالة الأنباء العراقية تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 21 وزيرا، من بينهم فؤاد حسين وزيرا للخارجية وثابت سعيد وزيرا للدفاع وحيان عبد الغني وزيرا للنفط، وعبد الأمير الشمري الداخلية.وتعهد السوداني بالانفتاح على جميع القوى السياسية، سواء التي شاركت أم لم تشارك في التشكيلة الوزارية، في إشارة إلى التيار الصدري ومناصريه الذين رفضوا المشاركة في الحكومة.
https://sputnikarabic.ae/20221027/ماذا-ينتظر-العراق-بعد-منح-البرلمان-الثقة-لحكومة-السوداني؟-1069555028.html
السعودية
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062024756_97:0:1500:1052_1920x0_80_0_0_01a808160f0a077587e67266e347cadd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, السعودية, العراق, ولي العهد محمد بن سلمان, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
العالم العربي, السعودية, العراق, ولي العهد محمد بن سلمان, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

العاهل السعودي وولي عهده يهنئان رئيس الوزراء العراقي بمناسبة نيل حكومته الثقة

05:13 GMT 28.10.2022 (تم التحديث: 05:16 GMT 28.10.2022)
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
تابعنا عبرTelegram
بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، برقية تهنئة لمحمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، فجر اليوم الجمعة، عن الملك سلمان بن عبد العزيز، التعبير عن سعادته بمنح الثقة لحكومة السوداني من قبل البرلمان العراقي، متمنيا له التوفيق والسداد، وللشعب العراقي المزيد من التقدم والازدهار.
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
ماذا ينتظر العراق بعد منح البرلمان الثقة لحكومة "السوداني"؟
أمس, 21:41 GMT
ومن جهته، بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، برقية تهنئة مماثلة لمحمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان في بلاده.
وقال ولي العهد السعودي:
بمناسبة منح الثقة لحكومتكم من قبل البرلمان العراقي، يسرني أن أبعث لدولتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والرقي.
وكانت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، قد نالت ثقة البرلمان في الجلسة المخصصة لذلك، أمس الخميس، حيث ضمت العديد من الوجوه الجديدة فيما تم الإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان "حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تنال ثقة مجلس النواب".
وكتب السوداني على صفحته الرسمية على "تويتر":

بعد الاتكال على الله، نالت كابينتنا الوزارية ثقة مجلس النواب.

وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة على المنهاج الوزاري الجديد لحكومة السوداني.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 21 وزيرا، من بينهم فؤاد حسين وزيرا للخارجية وثابت سعيد وزيرا للدفاع وحيان عبد الغني وزيرا للنفط، وعبد الأمير الشمري الداخلية.
وتعهد السوداني بالانفتاح على جميع القوى السياسية، سواء التي شاركت أم لم تشارك في التشكيلة الوزارية، في إشارة إلى التيار الصدري ومناصريه الذين رفضوا المشاركة في الحكومة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала