https://sputnikarabic.ae/20221028/القوات-اليمنية-المشتركة-تعلن-إسقاط-طائرة-لـأنصار-الله-في-محافظة-شبوة-1069579365.html

القوات اليمنية المشتركة تعلن إسقاط طائرة لـ"أنصار الله" في محافظة شبوة

القوات اليمنية المشتركة تعلن إسقاط طائرة لـ"أنصار الله" في محافظة شبوة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة تابعة لجماعة "أنصار الله"، في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن. 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T14:03+0000

2022-10-28T14:03+0000

2022-10-28T14:03+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية، بأن "الدفاعات الجوية للألوية تعاملت مع طائرة مُسيرة للحوثيين بنجاح وتمكنت من إسقاطها".وذكر أنه "تم إسقاط الطائرة قبل وصولها إلى هدفها، والتي كانت تحلق في سماء المحافظة".وهذه الطائرة هي الثالثة التي تسقطها القوات المشتركة لجماعة "أنصار الله" خلال أسبوع، إذ أعلنت القوات المشتركة، يوم الاثنين الماضي، إسقاط طائرة مُسيرة في مديرية حيَّس بمحافظة الحديدة غرب اليمن، بعد أيام من إسقاط طائرة مماثلة في المحافظة الساحلية ذاتها.يأتي ذلك عقب انقضاء هدنة الأمم المتحدة في اليمن، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، دون الإعلان عن تمديدها، والتي استمرت 6 أشهر منذ أبريل/ نيسان الماضي.ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221027/مجلس-الأمن-يدين-هجوم-أنصار-الله-على-ميناء-نفطي-شرقي-اليمن-1069522590.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي