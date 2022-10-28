عربي
https://sputnikarabic.ae/20221028/المركزي-الروسي-يبقي-على-سعر-الفائدة-الرئيسي-عند-75-سنويا-1069570936.html
المركزي الروسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5% سنويا
المركزي الروسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5% سنويا
أبقى المصرف المركزي الروسي، اليوم الجمعة، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7.5 في المئة سنويا، كما كان متوقعا من قبل خبراء المال. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T11:59+0000
2022-10-28T11:59+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102570/82/1025708240_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_4e17592308fab9390f9a3bb0940bc260.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المركزي: "قرر مجلس إدارة مصرف روسيا، اليوم، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5 في المئة على أساس سنوي".وتوقع معظم المحللين المستطلعة آراؤهم من قبل وكالة "سبوتينك" اتخاذ مثل هذا القرار؛ موضحين ذلك، بأن المصرف المركزي بحاجة إلى تحقيق التوازن بين تسارع التضخم وزيادة التوقعات التضخمية وتحفيز الاقتصاد.يذكر أن المركزي الروسي كان قد خفض، في أيلول/سبتمبر الماضي، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.5 في المئة إلى 7.5 في المئة سنويًا.وأشارت رئيسة المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إلى أنه على الرغم من أن المصرف لا يستبعد "بعض" التحركات في السعر الرئيسي (للفائدة)، إلا أن احتمالية خفضه قد تقلصت.
https://sputnikarabic.ae/20220722/البنك-المركزي-الروسي-انكماش-الاقتصاد-الروسي-لن-يكون-عميقا-كما-كان-متوقعا-1065434561.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102570/82/1025708240_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_2cff7400841f7828ffb4ef13d55efed7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد

المركزي الروسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5% سنويا

11:59 GMT 28.10.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatovالبنك المركزي الروسي بموسكو
البنك المركزي الروسي بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبرTelegram
أبقى المصرف المركزي الروسي، اليوم الجمعة، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7.5 في المئة سنويا، كما كان متوقعا من قبل خبراء المال.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المركزي: "قرر مجلس إدارة مصرف روسيا، اليوم، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5 في المئة على أساس سنوي".
إلفيرا نبيولينا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
البنك المركزي الروسي: انكماش الاقتصاد الروسي لن يكون عميقا كما كان متوقعا
22 يوليو, 13:15 GMT
وتوقع معظم المحللين المستطلعة آراؤهم من قبل وكالة "سبوتينك" اتخاذ مثل هذا القرار؛ موضحين ذلك، بأن المصرف المركزي بحاجة إلى تحقيق التوازن بين تسارع التضخم وزيادة التوقعات التضخمية وتحفيز الاقتصاد.
يذكر أن المركزي الروسي كان قد خفض، في أيلول/سبتمبر الماضي، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.5 في المئة إلى 7.5 في المئة سنويًا.
وأشارت رئيسة المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إلى أنه على الرغم من أن المصرف لا يستبعد "بعض" التحركات في السعر الرئيسي (للفائدة)، إلا أن احتمالية خفضه قد تقلصت.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала