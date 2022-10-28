https://sputnikarabic.ae/20221028/المركزي-الروسي-يبقي-على-سعر-الفائدة-الرئيسي-عند-75-سنويا-1069570936.html
المركزي الروسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5% سنويا
المركزي الروسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5% سنويا
أبقى المصرف المركزي الروسي، اليوم الجمعة، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7.5 في المئة سنويا، كما كان متوقعا من قبل خبراء المال. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T11:59+0000
2022-10-28T11:59+0000
2022-10-28T11:59+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
اقتصاد
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المركزي: "قرر مجلس إدارة مصرف روسيا، اليوم، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5 في المئة على أساس سنوي".وتوقع معظم المحللين المستطلعة آراؤهم من قبل وكالة "سبوتينك" اتخاذ مثل هذا القرار؛ موضحين ذلك، بأن المصرف المركزي بحاجة إلى تحقيق التوازن بين تسارع التضخم وزيادة التوقعات التضخمية وتحفيز الاقتصاد.يذكر أن المركزي الروسي كان قد خفض، في أيلول/سبتمبر الماضي، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.5 في المئة إلى 7.5 في المئة سنويًا.وأشارت رئيسة المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إلى أنه على الرغم من أن المصرف لا يستبعد "بعض" التحركات في السعر الرئيسي (للفائدة)، إلا أن احتمالية خفضه قد تقلصت.
https://sputnikarabic.ae/20220722/البنك-المركزي-الروسي-انكماش-الاقتصاد-الروسي-لن-يكون-عميقا-كما-كان-متوقعا-1065434561.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
المركزي الروسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5% سنويا
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أبقى المصرف المركزي الروسي، اليوم الجمعة، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7.5 في المئة سنويا، كما كان متوقعا من قبل خبراء المال.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المركزي: "قرر مجلس إدارة مصرف روسيا، اليوم، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5 في المئة على أساس سنوي".
وتوقع معظم المحللين المستطلعة آراؤهم من قبل وكالة "سبوتينك
" اتخاذ مثل هذا القرار؛ موضحين ذلك، بأن المصرف المركزي بحاجة إلى تحقيق التوازن بين تسارع التضخم وزيادة التوقعات التضخمية وتحفيز الاقتصاد.
يذكر أن المركزي الروسي
كان قد خفض، في أيلول/سبتمبر الماضي، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.5 في المئة إلى 7.5 في المئة سنويًا.
وأشارت رئيسة المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إلى أنه على الرغم من أن المصرف لا يستبعد "بعض" التحركات في السعر الرئيسي (للفائدة)، إلا أن احتمالية خفضه قد تقلصت.