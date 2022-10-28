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https://sputnikarabic.ae/20221028/النيابة-البولندية-تفتح-عشرات-القضايا-بشأن-انتهاك-العقوبات-ضد-روسيا-وبيلاروسيا-1069576513.html
النيابة البولندية تفتح عشرات القضايا بشأن انتهاك العقوبات ضد روسيا وبيلاروسيا
النيابة البولندية تفتح عشرات القضايا بشأن انتهاك العقوبات ضد روسيا وبيلاروسيا
فتحت النيابة البولندية عشرات القضايا بخصوص انتهاك العقوبات ضد روسيا وبيلاروسيا. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T12:16+0000
2022-10-28T12:16+0000
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روسيا
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وارسو- سبوتنيك. وحسب صحيفة "رزيكزبوسبوليتا" البولندية، فتحت النيابة العامة عشرات القضايا الجنائية بشأن انتهاك العقوبات التي فرضتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على روسيا وبيلاروسيا.ووفقًا للصحيفة، كان المدعون يحققون في 39 قضية تتعلق بانتهاك قانون العقوبات، مع توجيه التهم الأولى بالفعل ضد أشخاص بعينهم.ويحظر قانون العقوبات، الذي تم تبنيه في بولندا في 16 أبريل/ نيسان، صادرات وواردات بعض السلع القادمة من أو إلى روسيا وبيلاروسيا ويضع قائمة بالأفراد والكيانات الروسية والبيلاروسية الخاضعين للعقوبات.وتأتي تلك الإجراءات كجزء من الإجراءات التقييدية التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي على البلدين ردا على العملية العسكرية الروسية التي بدأت في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي.طالع أيضا: رئيس بولندا: روسيا ستضطر إلى دفع تعويض لأوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220707/ماذا-يفعل-الناتو-في-حال-أشعلت-بولندا-حربا-مع-روسيا؟-1064794566.html
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العالم, روسيا, بولندا
العالم, روسيا, بولندا

النيابة البولندية تفتح عشرات القضايا بشأن انتهاك العقوبات ضد روسيا وبيلاروسيا

12:16 GMT 28.10.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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فتحت النيابة البولندية عشرات القضايا بخصوص انتهاك العقوبات ضد روسيا وبيلاروسيا.
وارسو- سبوتنيك. وحسب صحيفة "رزيكزبوسبوليتا" البولندية، فتحت النيابة العامة عشرات القضايا الجنائية بشأن انتهاك العقوبات التي فرضتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على روسيا وبيلاروسيا.
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ووفقًا للصحيفة، كان المدعون يحققون في 39 قضية تتعلق بانتهاك قانون العقوبات، مع توجيه التهم الأولى بالفعل ضد أشخاص بعينهم.

وأشار التقرير إلى وجود حالات حاول فيها أشخاص تصدير عدد من البضائع عبر الحدود البولندية البيلاروسية والبولندية الروسية في انتهاك للعقوبات.

ويحظر قانون العقوبات، الذي تم تبنيه في بولندا في 16 أبريل/ نيسان، صادرات وواردات بعض السلع القادمة من أو إلى روسيا وبيلاروسيا ويضع قائمة بالأفراد والكيانات الروسية والبيلاروسية الخاضعين للعقوبات.
وتأتي تلك الإجراءات كجزء من الإجراءات التقييدية التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي على البلدين ردا على العملية العسكرية الروسية التي بدأت في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي.
طالع أيضا: رئيس بولندا: روسيا ستضطر إلى دفع تعويض لأوكرانيا
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