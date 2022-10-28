https://sputnikarabic.ae/20221028/اليابان-تعلن-عن-رصد-بؤرة-ثانية-لإنفلونزا-الطيور-1069566075.html

اليابان تعلن عن رصد بؤرة ثانية لإنفلونزا الطيور

اليابان تعلن عن رصد بؤرة ثانية لإنفلونزا الطيور

أعلنت السلطات اليابانية عن رصد ثاني بؤرة ساخنة لإنفلونزا الطيور الموسمية، وذلك بعد أن اكتشفت الأولى شمالي البلاد في وقت سابق اليوم. 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T09:42+0000

2022-10-28T09:42+0000

2022-10-28T09:42+0000

العالم

أنفلونزا الطيور

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103515/12/1035151229_0:196:2944:1852_1920x0_80_0_0_371c30338cbb08bb6de1e49018f5a20b.jpg

طوكيو- سبوتنيك. وحسب وسائل إعلام يابانية، سجلت اليابان ثاني بؤرة لإنفلونزا الطيور في الموسم، اليوم الجمعة، بعد أن أثارت مزرعة دواجن في مدينة كوراشيكي في محافظة أوكاياما ناقوس الخطر بشأن الزيادة السريعة في نفوق الدجاج.وأكد تحليل جيني وجود سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في الطيور النافقة، حيث سيتم على أثر ذلك إعدام نحو 170.000 دجاجة في المزرعة.وتم اكتشاف أول بؤرة لإنفلونزا الطيور شمالي اليابان، في وقت سابق اليوم الجمعة، حيث عثر على 70 دجاجة نافقة في مزرعة دواجن في جزيرة هوكايدو، فيما قررت السلطات المحلية فرض حجر صحي واعدام ما يصل الى 170 ألف طائر لمنع انتشار العدوى.وفي هذا الصدد، حث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا السلطات المعنية على الاستعداد لاحتمال انتشار المرض في جميع أنحاء البلاد، بينما أصدر الأمين العام لمجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو تعليمات للحكومات المحلية بتنفيذ الإجراءات الصحية في المزارع، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اليابانية.إن أنفلونزا الطيور فيروس شديد العدوى يمكن أن يسبب الإنفلونزا في الطيور ويؤدي إلى موتها. في فترة من خريف 2020 إلى ربيع 2021، عانت اليابان من أكبر انتشار لإنفلونزا الطيور في تاريخ البلاد. وقد أصاب الفيروس أكثر من ثلث المحافظات، حيث تم إعدام نحو 10 ملايين دجاجة في أكثر من 50 مزرعة.طالع أيضا: فرنسا تعدم "ملايين" الطيور الداجنة مع تفشي إنفلونزا الطيور

https://sputnikarabic.ae/20220831/أمريكا-إنفلونزا-الطيور-القاتل-يعود-للغرب-الأوسط-بشكل-أسرع-من-المتوقع-1067111906.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أنفلونزا الطيور