https://sputnikarabic.ae/20221028/انتفاضة-فلسطينية-شاملة-على-الأبواب-وتقرير-الأمم-المتحدة-حول-الأراضي-الفلسطينية-يظهر-تدهور-الأوضاع-1069562061.html

"المعركة باتت معركة وجود وليس معركة حدود"...انتفاضة فلسطينية شاملة على الأبواب

"المعركة باتت معركة وجود وليس معركة حدود"...انتفاضة فلسطينية شاملة على الأبواب

أكد تقرير للأمم المتحدة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وزيادة الانتهاكات بحق الفلسطينيين وارتفاع نسبتها منذ بداية العام... 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T08:37+0000

2022-10-28T08:37+0000

2022-10-28T08:52+0000

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ناقشنا هذا الموضوع، مع أستاذ القانون العام والعلوم السياسية، الدكتور أحمد الأشقر، الذي قال لوكالة "سبوتنيك":وتابع: "يجب على الفلسطينيين إجراء جملة كبيرة من التحقيقات الوطنية عما يجري في فلسطين، وإعداد تقارير عن الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وتقديمها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية، خاصة وأن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية قد أقرت بولاية هذه المحكمة جغرافياً في الحالة الفلسطينية".هل التدهور الحاصل سيؤدي إلى انتفاضة شاملة؟تشهد الأراضي الفلسطينية موجة تصعيد كبيرة منذ عدة أشهر، ويتوقع خبراء تصاعد الأحداث خاصة بعد حصار مدينة نابلس المستمر منذ 18 يوماً على التوالي، وقد أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى "أن التصعيد الأخير في الأرض الفلسطينية المحتلة وتدهور الوضع أمران يبعثان على القلق"، وقال دوجاريك في معرض ردّه على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم في نيويورك بشأن تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية: "أعتقد أن هذا التصعيد في هذه الأنماط من الحوادث، وتدهور الوضع يبعث على قلق السيد وينسلاند وقلقنا".ويقول عضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير نصر الله، حول التصعيد الحاصل وأسبابه:مقتل 183 فلسطينيًا بينهم 41 طفلاً منذ بداية العام 2022أشار منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في الثامن من الشهر الجاري، إلى مقتل ما لا يقل عن 100 فلسطيني منذ بدأ العام 2022، وبحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة الفلسطينية فقد وصل عدد القتلى في 28 من شهر أكتوبر 2022، إلى 186 قتيلا منذ بداية العام، بينهم 51 قتيلا في قطاع غزة خلال العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في أغسطس/ آب الماضي، مما يظهر حجم التصعيد من خلال زيادة عدد القتلى خلال أقل من شهر.في هذا الصدد، يقول الخبير بالشأن الإسرائيلي محمد علوش لـ " سبوتنيك":وأضاف: "إسرائيل تسعى إلى توسيع رقعة الصراع في الأراضي الفلسطينية، مستخدمة كل إمكانياتها العسكرية والاستخباراتية والأمنية، لتدارك الفشل في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وكذلك في محاولة لاستغلال هذا التصعيد خلال الانتخابات القادمة في إسرائيل مطلع الشهر القادم، وعادة يكون الدم الفلسطيني هو العنوان الرئيسي للانتخابات الإسرائيلية ".استمرار الهدم والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينيةذكر التقرير الذي أصدره مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (الأوتشا) خلال الشهر الجاري، عن هدم المنازل وتشريد العائلات في الأرض الفلسطينية، أنَّه في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام هدم أو تم الاستيلاء عليها (590 مبنى) وعدد من تم تشريدهم (707 أشخاص)، وكان عدد المباني المملوكة للفلسطينيين التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها في أغسطس 2022 (134 مبنى) هو الأعلى هذا العام، وهو ما يمثل زيادة مضاعفة مقارنة بمعدلها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام (65).وكان عدد المباني الممولة من الجهات المانحة التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها في شهري يوليو/ تموز وأغسطس (24 مبنى) أعلى بنسبة 50% من معدله الشهري خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، وأشار التقرير إلى أن ثلاث مدارس، من بينها مدرستان ممولتان من جهات مانحة، معرّضة لخطر الهدم الوشيك.وبهذا الخصوص يقول عضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير نصرا الله:وتابع: "لا يوجد لدينا أمل في المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية التي تتغاضى عن جرائم الاحتلال وعن هذه التقارير الأممية، ولا يريدون تنفيذ القرارات الأممية خاصة 181 الذي كان ينص على تقسيم فلسطين التاريخية رغم الظلم في ذلك، ولا قرار 194 الذي ينص على عودة اللاجئين للأراضي التي هجروا منها".انتقاد فلسطيني للأمم المتحدة لفشلها في عدم تطبيق مئات القرارات التي تهم الفلسطينيينطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال خطابه الأخير في العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2022، تنفيذ ولو قرار واحد من مئات القرارات بحق الفلسطينيين، معبراً عن خيبة أمل من فشل تطبيق هذه القرارات التي تهم الفلسطينيين.ويقول الأستاذ في القانون العام والعلوم السياسية أحمد الأشقر لوكالة "سبوتنيك":هل الأفق السياسي بات مغلقاً تماماً وحل الدولتين غير ممكن؟بهذا الخصوص يقول عضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير نصر الله لوكالة "سبوتنيك":ويضيف الأستاذ في القانون العام والعلوم السياسية أحمد الأشقر: "الاحتلال الإسرائيلي نسف حل الدولتين، والشعب الفلسطيني يبحث عن خيارات أخرى تمكنه من البقاء على الأرض الفلسطينية وعدم مغادرتها، لأن المعركة باتت معركة وجود وليس معركة حدود".ويشير الخبير بالشأن الإسرائيلي محمد علوي:

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أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, تقارير سبوتنيك