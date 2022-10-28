عربي
https://sputnikarabic.ae/20221028/انحسار-البحر-الميت-أسباب-بشرية-ومناخية-وآثار-كارثية-1069584180.html
انحسار البحر الميت... أسباب بشرية ومناخية وآثار كارثية
انحسار البحر الميت... أسباب بشرية ومناخية وآثار كارثية
بدأ الحديث يتصاعد عن انحسار مياه البحر الميت وأسبابها وآثارها المتوقعة على انهيار النظام البيئي في أكثر مناطق العالم ندرة، حيث بلغ هذا الانحسار، نحو 390 مترا... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T15:10+0000
2022-10-28T15:10+0000
انفوجرافيك
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1069583194_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_5206d489508419c465acae0fd329095a.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1069583194_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_73ce7a8a0fdd74f4a15f0571957bc349.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, وسائط متعددة, инфографика
انفوجرافيك, وسائط متعددة, инфографика

انحسار البحر الميت... أسباب بشرية ومناخية وآثار كارثية

15:10 GMT 28.10.2022
تابعنا عبرTelegram
بدأ الحديث يتصاعد عن انحسار مياه البحر الميت وأسبابها وآثارها المتوقعة على انهيار النظام البيئي في أكثر مناطق العالم ندرة، حيث بلغ هذا الانحسار، نحو 390 مترا تحت مستوى سطح البحر الأحمر، في عام 2000، في حين بلغ الآن 436 مترا.
انحسار البحر الميت... أسباب بشرية ومناخية وآثار كارثية - سبوتنيك عربي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала