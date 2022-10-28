https://sputnikarabic.ae/20221028/انحسار-البحر-الميت-أسباب-بشرية-ومناخية-وآثار-كارثية-1069584180.html
انحسار البحر الميت... أسباب بشرية ومناخية وآثار كارثية
انحسار البحر الميت... أسباب بشرية ومناخية وآثار كارثية
بدأ الحديث يتصاعد عن انحسار مياه البحر الميت وأسبابها وآثارها المتوقعة على انهيار النظام البيئي في أكثر مناطق العالم ندرة، حيث بلغ هذا الانحسار، نحو 390 مترا... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T15:10+0000
2022-10-28T15:10+0000
2022-10-28T15:10+0000
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انفوجرافيك, وسائط متعددة, инфографика
انفوجرافيك, وسائط متعددة, инфографика
انحسار البحر الميت... أسباب بشرية ومناخية وآثار كارثية
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بدأ الحديث يتصاعد عن انحسار مياه البحر الميت وأسبابها وآثارها المتوقعة على انهيار النظام البيئي في أكثر مناطق العالم ندرة، حيث بلغ هذا الانحسار، نحو 390 مترا تحت مستوى سطح البحر الأحمر، في عام 2000، في حين بلغ الآن 436 مترا.