https://sputnikarabic.ae/20221028/باشينيان-يؤكد-أن-بلاده-موافقة-على-تسوية-مع-أذربيجان-على-أساس-المبادئ-التي-طرحتها-روسيا-1069560959.html

باشينيان يؤكد أن بلاده موافقة على تسوية مع أذربيجان على أساس المبادئ التي طرحتها روسيا

باشينيان يؤكد أن بلاده موافقة على تسوية مع أذربيجان على أساس المبادئ التي طرحتها روسيا

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إن بلاده توافق على العمل من أجل التوصل إلى تسوية مع أذربيجان على أساس المبادئ التي اقترحتها روسيا. 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T06:53+0000

2022-10-28T06:53+0000

2022-10-28T06:53+0000

أرمينيا

أذربيجان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/1047241656_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3cedc4d3473266d95c7ddbbb74417db6.jpg

ونشر باشينيان تغريدة جاء فيها: "في أوائل سبتمبر/ أيلول، وافقت أرمينيا على العمل على أساس المبادئ والمعايير الأساسية لإقامة العلاقات بين الدولتين، والتي قدمتها روسيا، وهي مستعدة لتأكيد ذلك في سوتشي. ونأمل أن تدعم روسيا مقترحاتها".وفي حديثه في الجلسة العامة لنادي" فالداي" الدولي للحوار ، قال بوتين: "إذا كان الشعب الأرمني والقيادة الأرمينية الحالية يعتقدون أنه من الضروري اختيار نسخة معينة من معاهدة السلام هذه، ما يسمى بـ" واشنطن "، وبقدر ما أفهم، فإنه ينص على الاعتراف بسيادة أذربيجان على قره باغ ككل، وإذا اعتقدت أرمينيا ذلك، من فضلك، فإننا سندعم أي خيار للشعب الأرميني".وأضاف أنه "إذا كان الشعب الأرمني والقيادة الأرمينية يعتقدون أن قره باغ لها بعض خصائصها الخاصة، وأن هذه الخصائص يجب أن تؤخذ في الاعتبار وبطريقة ما يجب مناقشة هذا الأمر في معاهدة سلام مستقبلية - وهذا ممكن أيضا"، مشيرا إلى أنه من الضروري التفاوض مع أذربيجان.

https://sputnikarabic.ae/20221026/رئيس-الوزراء-الأرميني-يعرب-عن-أمله-في-توقيع-اتفاق-سلام-مع-أذربيجان-قبل-نهاية-العام-1069504403.html

أرمينيا

أذربيجان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أرمينيا, أذربيجان