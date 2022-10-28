https://sputnikarabic.ae/20221028/باشينيان-يؤكد-أن-بلاده-موافقة-على-تسوية-مع-أذربيجان-على-أساس-المبادئ-التي-طرحتها-روسيا-1069560959.html
باشينيان يؤكد أن بلاده موافقة على تسوية مع أذربيجان على أساس المبادئ التي طرحتها روسيا
باشينيان يؤكد أن بلاده موافقة على تسوية مع أذربيجان على أساس المبادئ التي طرحتها روسيا
قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إن بلاده توافق على العمل من أجل التوصل إلى تسوية مع أذربيجان على أساس المبادئ التي اقترحتها روسيا. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T06:53+0000
2022-10-28T06:53+0000
2022-10-28T06:53+0000
أرمينيا
أذربيجان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/1047241656_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3cedc4d3473266d95c7ddbbb74417db6.jpg
ونشر باشينيان تغريدة جاء فيها: "في أوائل سبتمبر/ أيلول، وافقت أرمينيا على العمل على أساس المبادئ والمعايير الأساسية لإقامة العلاقات بين الدولتين، والتي قدمتها روسيا، وهي مستعدة لتأكيد ذلك في سوتشي. ونأمل أن تدعم روسيا مقترحاتها".وفي حديثه في الجلسة العامة لنادي" فالداي" الدولي للحوار ، قال بوتين: "إذا كان الشعب الأرمني والقيادة الأرمينية الحالية يعتقدون أنه من الضروري اختيار نسخة معينة من معاهدة السلام هذه، ما يسمى بـ" واشنطن "، وبقدر ما أفهم، فإنه ينص على الاعتراف بسيادة أذربيجان على قره باغ ككل، وإذا اعتقدت أرمينيا ذلك، من فضلك، فإننا سندعم أي خيار للشعب الأرميني".وأضاف أنه "إذا كان الشعب الأرمني والقيادة الأرمينية يعتقدون أن قره باغ لها بعض خصائصها الخاصة، وأن هذه الخصائص يجب أن تؤخذ في الاعتبار وبطريقة ما يجب مناقشة هذا الأمر في معاهدة سلام مستقبلية - وهذا ممكن أيضا"، مشيرا إلى أنه من الضروري التفاوض مع أذربيجان.
https://sputnikarabic.ae/20221026/رئيس-الوزراء-الأرميني-يعرب-عن-أمله-في-توقيع-اتفاق-سلام-مع-أذربيجان-قبل-نهاية-العام-1069504403.html
أرمينيا
أذربيجان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/1047241656_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ad82840e3e05a0f634274f5a5293009.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أرمينيا, أذربيجان
باشينيان يؤكد أن بلاده موافقة على تسوية مع أذربيجان على أساس المبادئ التي طرحتها روسيا
تابعنا عبر
قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إن بلاده توافق على العمل من أجل التوصل إلى تسوية مع أذربيجان على أساس المبادئ التي اقترحتها روسيا.
ونشر باشينيان تغريدة جاء
فيها: "في أوائل سبتمبر/ أيلول، وافقت أرمينيا على العمل على أساس المبادئ والمعايير الأساسية لإقامة العلاقات بين الدولتين، والتي قدمتها روسيا، وهي مستعدة لتأكيد ذلك في سوتشي. ونأمل أن تدعم روسيا مقترحاتها".
في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستدعم أي خيار للشعب الأرميني بشأن معايير معاهدة سلام مع أذربيجان.
وفي حديثه في الجلسة العامة لنادي" فالداي" الدولي للحوار ، قال بوتين: "إذا كان الشعب الأرمني والقيادة الأرمينية الحالية يعتقدون أنه من الضروري اختيار نسخة معينة من معاهدة السلام هذه، ما يسمى بـ" واشنطن "، وبقدر ما أفهم، فإنه ينص على الاعتراف بسيادة أذربيجان على قره باغ ككل، وإذا اعتقدت أرمينيا ذلك، من فضلك، فإننا سندعم أي خيار للشعب الأرميني".
وأضاف أنه "إذا كان الشعب الأرمني والقيادة الأرمينية يعتقدون أن قره باغ لها بعض خصائصها الخاصة، وأن هذه الخصائص يجب أن تؤخذ في الاعتبار وبطريقة ما يجب مناقشة هذا الأمر في معاهدة سلام مستقبلية - وهذا ممكن أيضا"، مشيرا إلى أنه من الضروري التفاوض مع أذربيجان.