https://sputnikarabic.ae/20221028/بسبب-عقب-سيجارة-السيطرة-على-حريق-داخل-طائرة-إسرائيلية-في-طريقها-إلى-بانكوك-1069582634.html

بسبب "عقب سيجارة"... السيطرة على حريق داخل طائرة إسرائيلية في طريقها إلى بانكوك

بسبب "عقب سيجارة"... السيطرة على حريق داخل طائرة إسرائيلية في طريقها إلى بانكوك

كاد راكب إسرائيلي أن يتسبب في كارثة على متن طائرة تابعة لشركة "إل عال" كانت في طريقها إلى بانكوك، حيث اشتعلت النيران في المرحاض بعد إلقائه "عقب سيجارة" داخله. 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T14:39+0000

2022-10-28T14:39+0000

2022-10-28T14:39+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وقع الحادث على متن رحلة أقلعت الليلة الماضية من تل أبيب، بعد أن ألقى راكب أراد أن يدخن دون أن يتم اكتشافه، بعقب سيجارة في سلة المهملات في المرحاض.وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أشعلت السيجارة ورق التواليت بالداخل، والذي تسبب في اشتعال النار في سلة المهملات والمرحاض.قامت مستشعرات الدخان الموجودة في قمرة القيادة في طائرة بوينغ 777 بالتنبيه بوجود دخان في المرحاض.وفور تلقي التنبيه، اقترب المضيفون من المرحاض، وقاموا بإطفاء الحريق باستخدام طفايات الطوارئ، وتمت السيطرة على الحادث.واصلت الطائرة التي كانت في الجو في ذلك الوقت رحلتها كما هو مخطط لها حتى هبطت في بانكوك، وذلك لأنه بعد إطفاء الحريق، أكد تقييم للوضع أجري في الجو، أنه ليس هناك خطر على الطائرة.قررت شركة "إل عال" الإسرائيلية عدم إشراك الشرطة في تايلاند، لكن الشركة قالت إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الراكب.

https://sputnikarabic.ae/20220423/تحطم-طائرة-إسرائيلية-شمالي-البلاد-1061525751.html

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