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https://sputnikarabic.ae/20221028/بوتين-أذربيجان-وأرمينيا-كانتا-ضمن-دولة-واحدة-1069576634.html
بوتين: أذربيجان وأرمينيا كانتا ضمن دولة واحدة
بوتين: أذربيجان وأرمينيا كانتا ضمن دولة واحدة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أذربيجان وأرمينيا كانتا جزءا من دولة واحدة، ولديهما عدد كبير من العلاقات، ومن المستحيل عدم أخذ ذلك في الاعتبار، فالجميع... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T12:18+0000
2022-10-28T12:18+0000
روسيا
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وأضاف بوتين في كلمة ألقاها في قمة زعماء منظمة معاهدة الأمن الجماعي: "الأمر واضح للجميع، كل من أذربيجان وأرمينيا في الماضي القريب، تماما مثل روسيا، كنا جميعا جزءا من دولة واحدة. لدينا عدد كبير من العلاقات مع كل من يريفان وباكو، وليس من السهل عدم أخذ ذلك بالحسبان".وختم بالقول: "نحن مهتمون بالتأكيد بأن تكون منطقة القوقاز منطقة هادئة ونامية بشكل مطرد".وكان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أفاد أن يريفان ستبدأ اجتماعًا لقادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن الوضع على الحدود مع أذربيجان. وأشارت المنظمة إلى أنه ستتم خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمن الجماعي مناقشة التدابير التنظيمية لمساعدة أرمينيا، وكذلك نتائج عمل بعثة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.وفي وقت السابق، قال الرئيس الروسي، متحدثًا في اجتماع لنادي "فالداي" للنقاش، إن روسيا ستدعم أي خيار للشعب الأرميني بشأن معايير معاهدة سلام مع أذربيجان. وأضاف أنه "إذا كان الشعب الأرمني والقيادة الأرمينية يعتقدون أن قره باغ لها بعض الخصائص الخاصة بها، وأن هذه الخصائص يجب أن تؤخذ في الاعتبار وبطريقة ما يجب مناقشة ذلك في معاهدة سلام مستقبلية ، فهذا ممكن أيضًا".
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روسيا

بوتين: أذربيجان وأرمينيا كانتا ضمن دولة واحدة

12:18 GMT 28.10.2022
© Sputnikالقدرات العسكرية لجيوش منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 2022 - إنفوجراف
القدرات العسكرية لجيوش منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 2022 - إنفوجراف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أذربيجان وأرمينيا كانتا جزءا من دولة واحدة، ولديهما عدد كبير من العلاقات، ومن المستحيل عدم أخذ ذلك في الاعتبار، فالجميع مهتمون بهدوء منطقة القوقاز.
وأضاف بوتين في كلمة ألقاها في قمة زعماء منظمة معاهدة الأمن الجماعي: "الأمر واضح للجميع، كل من أذربيجان وأرمينيا في الماضي القريب، تماما مثل روسيا، كنا جميعا جزءا من دولة واحدة. لدينا عدد كبير من العلاقات مع كل من يريفان وباكو، وليس من السهل عدم أخذ ذلك بالحسبان".
وأشار بوتين إلى "وضع صعب إلى حد ما" في هذه الدول، وقال إن روسيا مهتمة بالسلام في هذه الأراضي.
وختم بالقول: "نحن مهتمون بالتأكيد بأن تكون منطقة القوقاز منطقة هادئة ونامية بشكل مطرد".
وكان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أفاد أن يريفان ستبدأ اجتماعًا لقادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن الوضع على الحدود مع أذربيجان. وأشارت المنظمة إلى أنه ستتم خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمن الجماعي مناقشة التدابير التنظيمية لمساعدة أرمينيا، وكذلك نتائج عمل بعثة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وفي وقت السابق، قال الرئيس الروسي، متحدثًا في اجتماع لنادي "فالداي" للنقاش، إن روسيا ستدعم أي خيار للشعب الأرميني بشأن معايير معاهدة سلام مع أذربيجان. وأضاف أنه "إذا كان الشعب الأرمني والقيادة الأرمينية يعتقدون أن قره باغ لها بعض الخصائص الخاصة بها، وأن هذه الخصائص يجب أن تؤخذ في الاعتبار وبطريقة ما يجب مناقشة ذلك في معاهدة سلام مستقبلية ، فهذا ممكن أيضًا".
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