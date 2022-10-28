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بيونغ يانغ تطلق صاروخا باليستيا باتجاه المياه الشرقية لكوريا الجنوبية
https://sputnikarabic.ae/20221028/بيونغ-يانغ-تطلق-صاروخا-باليستيا-باتجاه-المياه-الشرقية-لكوريا-الجنوبية-1069558045.html
بيونغ يانغ تطلق صاروخا باليستيا باتجاه المياه الشرقية لكوريا الجنوبية
بيونغ يانغ تطلق صاروخا باليستيا باتجاه المياه الشرقية لكوريا الجنوبية
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، أن جارته الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه المياه الشرقية لكوريا الجنوبية. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T03:42+0000
2022-10-28T04:00+0000
كوريا الجنوبية
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كوريا الشمالية
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي، مع اقتراب التدريبات العسكرية الرئيسية في سيئول من نهايتها".ويوم الاثنين الماضي، أعلنت كوريا الشمالية، أنها ردت على إطلاق نار من طرف جارتها الجنوبية بإطلاق نار من قاذفات القنابل.وقالت الوكالة المركزية الكورية الرسمية: "أعلنت كوريا الشمالية أنها بدأت إطلاق نار من قاذفات القنابل رداً على إطلاق نار تحذيري من كوريا الجنوبية".وأضافت أن كوريا الشمالية أطلقت 10 قذائف مدفعية قبالة ساحلها الغربي اليوم الاثنين، ردا على طلقات تحذيرية لكوريا الجنوبية على زورق كوري شمالي عبر الحدود البحرية للكوريتين.وكان جيش كوريا الجنوبية قد اطلق أطلق طلقات تحذيرية بعد أن عبرت سفينة كورية شمالية الحدود البحرية بين الكوريتين في ساعة مبكرة من صباح اليوم نفسه (الاثنين).وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجنوب إنها أعادت سفينة تجارية كورية شمالية عبرت خط الحدود الشمالي (NLL)، وهو بحكم الأمر الواقع الحدود البحرية بين الكوريتين.
https://sputnikarabic.ae/20221023/كوريا-الشمالية-تعلن-الرد-على-إطلاق-نار-من-قبل-جارتها-الجنوبية-1069393017.html
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كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية, كوريا الشمالية, أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية, كوريا الشمالية, أخبار العالم الآن

بيونغ يانغ تطلق صاروخا باليستيا باتجاه المياه الشرقية لكوريا الجنوبية

03:42 GMT 28.10.2022 (تم التحديث: 04:00 GMT 28.10.2022)
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Serviceإطلاق صاروخ "خواسون - 14" في كوريا الشمالية
إطلاق صاروخ خواسون - 14 في كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
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يتبع
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، أن جارته الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه المياه الشرقية لكوريا الجنوبية.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي، مع اقتراب التدريبات العسكرية الرئيسية في سيئول من نهايتها".
الحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
كوريا الشمالية تعلن الرد على إطلاق نار من قبل جارتها الجنوبية
23 أكتوبر, 21:45 GMT
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت كوريا الشمالية، أنها ردت على إطلاق نار من طرف جارتها الجنوبية بإطلاق نار من قاذفات القنابل.
وقالت الوكالة المركزية الكورية الرسمية: "أعلنت كوريا الشمالية أنها بدأت إطلاق نار من قاذفات القنابل رداً على إطلاق نار تحذيري من كوريا الجنوبية".
وأضافت أن كوريا الشمالية أطلقت 10 قذائف مدفعية قبالة ساحلها الغربي اليوم الاثنين، ردا على طلقات تحذيرية لكوريا الجنوبية على زورق كوري شمالي عبر الحدود البحرية للكوريتين.
وكان جيش كوريا الجنوبية قد اطلق أطلق طلقات تحذيرية بعد أن عبرت سفينة كورية شمالية الحدود البحرية بين الكوريتين في ساعة مبكرة من صباح اليوم نفسه (الاثنين).
وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجنوب إنها أعادت سفينة تجارية كورية شمالية عبرت خط الحدود الشمالي (NLL)، وهو بحكم الأمر الواقع الحدود البحرية بين الكوريتين.
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