https://sputnikarabic.ae/20221028/ترامب-يغرد-من-جديد-1069558832.html
ترامب "يغرد" من جديد
ترامب "يغرد" من جديد
هنأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الملياردير إيلون ماسك، بعد شرائه لمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر". 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T04:43+0000
2022-10-28T04:43+0000
2022-10-28T05:17+0000
العالم
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وذكرت وسائل إعلام سابقة أن ماسك أنهى صفقة الاستحواذ على Twitter ليصبح المالك للمنصة.وكان ترامب قد صرح سابقا أنه لن يعود للمنصة حتى لو عرض عليه استعادة حسابه المحظور، يذكر أن الرئيس السابق للولايات المتحدة كان قد تم حظره عن المنصات الاجتماعية بعد رفضه الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية 2020.وكان ماسك قد نشر تغريدة على صفحته الخاصة معلنا فيها "تحرير العصفور".ويأتي استحواذ إيلون ماسك على "تويتر" في الوقت الذي ظل فيه موظفوه على أهبة الاستعداد ومشاركة مخاوفهم، بعد أن نشر أمس الأربعاء، مقطعا مصورا يبين دخوله إلى مقر الشركة وهو يحمل مغسلة خزفية، ليعتقدوا أنه سيبدأ في تسريح العديد منهم.وكانت تقارير أمريكية ذكرت، الأسبوع الماضي، أن إيلون ماسك ينوي تسريح 75 في المئة من القوى العاملة في "تويتر" بعد استحواذه على منصة التغريدات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ترامب "يغرد" من جديد
04:43 GMT 28.10.2022 (تم التحديث: 05:17 GMT 28.10.2022) تابعنا عبر
هنأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الملياردير إيلون ماسك، بعد شرائه لمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر".
وذكرت وسائل إعلام سابقة أن ماسك أنهى صفقة
الاستحواذ على Twitter ليصبح المالك للمنصة.
وقال المكتب الصحفي لترامب في بيان: "تهانينا لإيلون ماسك على الاستحواذ على تويتر... تم إعلامي بأنه ستتم استعادة حسابي وسيبدأ العمل يوم الاثنين. سنرى".
وكان ترامب قد صرح سابقا أنه لن يعود للمنصة حتى لو عرض عليه استعادة حسابه المحظور، يذكر أن الرئيس السابق للولايات المتحدة كان قد تم حظره عن المنصات الاجتماعية بعد رفضه الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية 2020.
وكان ماسك قد نشر تغريدة على صفحته الخاصة معلنا فيها "تحرير العصفور".
ويأتي استحواذ إيلون ماسك على "تويتر" في الوقت الذي ظل فيه موظفوه على أهبة الاستعداد ومشاركة مخاوفهم، بعد أن نشر أمس الأربعاء، مقطعا مصورا يبين دخوله إلى مقر الشركة وهو يحمل مغسلة خزفية، ليعتقدوا أنه سيبدأ في تسريح العديد منهم
.
وكانت تقارير أمريكية ذكرت، الأسبوع الماضي، أن إيلون ماسك ينوي تسريح 75 في المئة من القوى العاملة في "تويتر" بعد استحواذه على منصة التغريدات.