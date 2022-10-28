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https://sputnikarabic.ae/20221028/ترامب-يقول-إن-تويتر-أصبح-بين-أياد-عاقلة-بعد-استحواذ-إيلون-ماسك-على-منصة-التغريدات-1069585512.html
ترامب يقول إن "تويتر" أصبح بين "أياد عاقلة" بعد استحواذ إيلون ماسك على منصة التغريدات
ترامب يقول إن "تويتر" أصبح بين "أياد عاقلة" بعد استحواذ إيلون ماسك على منصة التغريدات
أعرب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن سعادته الغامرة بعد استحواذ ‏الملياردير، إيلون ماسك، على منصة التغريدات "تويتر".‏ 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T16:16+0000
2022-10-28T16:16+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
إيلون ماسك
تويتر
العالم
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وقال ترامب إنه "سعيد جدا لأن "تويتر" أصبح الآن في أياد عاقلة"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.وتابع أنه بعد شراء ماسك لـ"تويتر" "لن يديره بعد الآن يساريين راديكاليين مجانين يكرهون بلدنا حقا".وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أن "تويتر" سيصبح "أصغر ولكن أفضل"، وأنه يجب "العمل بجد لتخليص نفسه من جميع الحسابات الآلية والحسابات المزيفة".كما زعم أن منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أصبحت "ظاهرة"، وحصدت "أعدادا أكبر" من المتابعين الأسبوع الماضي بالمقارنة مع منصات "تيك توك" و"تويتر" و"فيسبوك".يشار إلى أنه تم حظر حساب دونالد ترامب على منصة "تويتر"، بعد حصار مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير/ كانون الثاني عام 2021، بزعم تحريض أنصاره على العنف واقتحامهم مبنى الكونغرس، من خلال اثنين من منشوراته.واكتملت صفقة إيلون ماسك البالغة 44 مليار دولار لشراء "تويتر"، أمس الخميس، ووفقا لتقارير، فقد أقال الرئيس التنفيذي للشركة، باراغ أرغوال، واثنين من كبار المديرين الآخرين.ووعد ماسك بإصلاح الخدمة في "تويتر"، من خلال التخلص من الحسابات المزيفة، والتأكد من أنه مكان "يمكن فيه مناقشة مجموعة من المعتقدات بطريقة صحية".
https://sputnikarabic.ae/20221027/إيلون-ماسك-يعلن-شراءه-تويتر-لمساعدة-الإنسانية-ولن-يسمح-له-بأن-يصبح-مجانيا-للجميع-1069541263.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيلون ماسك, تويتر, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيلون ماسك, تويتر, العالم

ترامب يقول إن "تويتر" أصبح بين "أياد عاقلة" بعد استحواذ إيلون ماسك على منصة التغريدات

16:16 GMT 28.10.2022
© AFP 2022 / CHRIS DELMASالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وشبكته الاجتماعية "تروث سوشيال"
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وشبكته الاجتماعية تروث سوشيال - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وشبكته الاجتماعية "تروث سوشيال"
© AFP 2022 / CHRIS DELMAS
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أعرب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن سعادته الغامرة بعد استحواذ ‏الملياردير، إيلون ماسك، على منصة التغريدات "تويتر".‏
وقال ترامب إنه "سعيد جدا لأن "تويتر" أصبح الآن في أياد عاقلة"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وتابع أنه بعد شراء ماسك لـ"تويتر" "لن يديره بعد الآن يساريين راديكاليين مجانين يكرهون بلدنا حقا".
وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أن "تويتر" سيصبح "أصغر ولكن أفضل"، وأنه يجب "العمل بجد لتخليص نفسه من جميع الحسابات الآلية والحسابات المزيفة".
كما زعم أن منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أصبحت "ظاهرة"، وحصدت "أعدادا أكبر" من المتابعين الأسبوع الماضي بالمقارنة مع منصات "تيك توك" و"تويتر" و"فيسبوك".
الملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة تويتر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
إيلون ماسك يعلن شراءه "تويتر" "لمساعدة الإنسانية" ولن يسمح له بأن يصبح "مجانيا للجميع"‏
أمس, 14:22 GMT
يشار إلى أنه تم حظر حساب دونالد ترامب على منصة "تويتر"، بعد حصار مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير/ كانون الثاني عام 2021، بزعم تحريض أنصاره على العنف واقتحامهم مبنى الكونغرس، من خلال اثنين من منشوراته.
واكتملت صفقة إيلون ماسك البالغة 44 مليار دولار لشراء "تويتر"، أمس الخميس، ووفقا لتقارير، فقد أقال الرئيس التنفيذي للشركة، باراغ أرغوال، واثنين من كبار المديرين الآخرين.
ووعد ماسك بإصلاح الخدمة في "تويتر"، من خلال التخلص من الحسابات المزيفة، والتأكد من أنه مكان "يمكن فيه مناقشة مجموعة من المعتقدات بطريقة صحية".
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