https://sputnikarabic.ae/20221028/حسام-زكي-يتحدث-عن-استراتيجية-منظومة-العمل-العربي-1069585094.html

حسام زكي يتحدث عن استراتيجية منظومة العمل العربي

حسام زكي يتحدث عن استراتيجية منظومة العمل العربي

صرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، بأن هناك استراتيجية موضوعة من قبل منظومة العمل العربي في مقدمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية... 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T15:58+0000

2022-10-28T15:58+0000

2022-10-28T15:58+0000

العالم العربي

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وأضاف زكي أنه يبقى لكل استراتيجية أوجه تمويل وهو ما يجري البحث فيه، لأن التمويل في هذه الحالة ضخم جدا يحتاج إلى تكاتف وتضامن أكثر من جهة وأكثر من طرف سواء دول أو صناديق أو كيانات كبرى.وأعرب الأمين العام المساعد عن أمله في أن تكون هذه الاستراتيجية بداية صحيحة لتعامل الدول مع ملف الأمن الغذائي العربي، وهو موضوع متشابك وله تعقيدات كثيرة، في ظل الأزمة الأوكرانية الروسية والتي كان لها تداعيات على الدول العربية.وفي وقت سابق، كشف الوزير المفوض، محمد خير عبد القادر، مدير إدارة المنظمات والاتحادات في جامعة الدول العربية عن الموضوعات التي جرت مناقشتها على المستوى الاقتصادي في اجتماعات اليوم الجمعة.وصرح عبد القادر لـ"سبوتنيك"، أن من بين المواضيع "موضوع الأمن الغذائي، موضوع التحول الرقمي، موضوع الشباب، موضوع المرأة ودورها في التنمية المستدامة، هذه كلها مواضيع مطروحة وسوف تناقش، نحن لا زلنا في مرحلة الجلسة الافتتاحية والآن الاجتماع على المستوى الوزاري".وفيما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، قال عبد القادر: "تحدثنا عن تداعيات هذه الأزمة على المنطقة العربية، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي".وانطلقت، اليوم الجمعة، أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة للدورة الـ31، والمقرر انعقادها في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، برئاسة الجزائر.

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