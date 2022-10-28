https://sputnikarabic.ae/20221028/دعموش-يعتبر-اتفاق-ترسيم-الحدود-فرصة-لعودة-لبنان-إلى-وضعه-الطبيعي-1069586235.html

دعموش يعتبر اتفاق ترسيم الحدود فرصة لعودة لبنان إلى وضعه الطبيعي

دعموش يعتبر اتفاق ترسيم الحدود فرصة لعودة لبنان إلى وضعه الطبيعي

أشاد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله"، علي دعموش، باتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل معتبرا إياه إنجازا مهما يفتح باب الأمل أمام اللبنانيين للخروج... 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T16:47+0000

2022-10-28T16:47+0000

2022-10-28T16:47+0000

العالم العربي

لبنان

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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن دعموش ما صرح به في خطبة الجمعة، قال فيها إن "لبنان بعد هذا الاتفاق أمام فرصة تاريخية لاستعادة وضعيته الطبيعية، لأن الثروة النفطية والغازية التي بات يملكها لبنان كفيلة بإخراجه من أزماته المالية والاقتصادية إذا احسن المسؤولون الاستفادة منها وواكبوها وحموها ولم يعرضوها للنهب والسرقة والفساد".وأوضح أن لبنان كان يفاوض الأمريكي في الحقيقة وليس الإسرائيلي في ملف الترسيم، لأن "الذي حاصر لبنان ولم يسمح للشركات بالتنقيب عن النفط والغاز واستخراجه طيلة السنوات الماضية، وكان يماطل ويسوف ويعمل على تضييع الوقت هو الأمريكي بالدرجة الأولى"، على حد قوله.ويرى دعموش أن هدف الأمريكيين كان "الضغط على اللبنانيين لتأليبهم على المقاومة وللقول للبنانيين بأن المقاومة هي المشكلة وهي سبب الأزمات في لبنان، ولكنهم فشلوا، فشلوا لأن الناس صمدوا وتحملوا وكانوا على درجة عالية من الوعي".وأرجع دعموش ما وصفه بفشل الأمريكيين إلى أن "المقاومة استطاعت فرض معادلتها وأن تجبر الأمريكي للاستعجال في إنجاز الاتفاق خوفا من الحرب التي كان يخشاها الإسرائيليين".وفي وقت سابق، علقت جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، على إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية رسميا بين لبنان وإسرائيل.وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في البيان، إن إتمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل "خطوة مفيدة".

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