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https://sputnikarabic.ae/20221028/رئيس-شبكة-تروس-سوشيال-ينفي-أن-يكون-ترامب-هنأ-إيلون-ماسك-على-شراء-تويتر-1069564142.html
رئيس شبكة "تروس سوشيال" ينفي أن يكون ترامب هنأ إيلون ماسك على شراء تويتر
رئيس شبكة "تروس سوشيال" ينفي أن يكون ترامب هنأ إيلون ماسك على شراء تويتر
نفى رئيس شبكة "تروس سوشيال"، التي أسسها دونالد ترامب، ديفين نونيس، أن يكون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد هنأ إيلون ماسك على شراء موقع التواصل... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T08:13+0000
2022-10-28T08:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيلون ماسك
دونالد ترامب
العالم
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موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات له، أكد نونيس أن البيان الذي تم تداوله في وسائل الإعلام ونُسب إلى الرئيس السابق المزعوم بتهنئة ماسك على الاستحواذ على تويتر، كان مزيفا.في وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل الإعلام أن ماسك أنهى الصفقة أخيرًا للاستحواذ على تويتر وتولى بالفعل إدارة الشركة.بعد ذلك، ظهرت لقطات من بيان ترامب المزعوم على وسائل التواصل الاجتماعي تهنئة مؤسس سبيس إكس وتيسلا على الاستحواذ الجديد والإعلان عن خطط لاستعادة حساب ترامب على تويتر.وقد تم حظر ترامب من المنصات الاجتماعية السائدة بعد أن رفض الاعتراف بالهزيمة في انتخابات 2020، واقتحم أنصاره مبنى الكابيتول.طالع أيضا: ماسك يعتزم إلغاء حظر حساب ترامب على "تويتر" حال اكتمال صفقة شراء الموقع
https://sputnikarabic.ae/20221012/تويتر-تراجع-سياسة-تعليق-الحسابات-ومن-المرجح-الإبقاء-على-حظر-حساب-ترامب-1068930891.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك, دونالد ترامب, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك, دونالد ترامب, العالم

رئيس شبكة "تروس سوشيال" ينفي أن يكون ترامب هنأ إيلون ماسك على شراء تويتر

08:13 GMT 28.10.2022
© AFP 2022 / ROBYN BECKالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال ظهوره على شاشة شبكة "سي إن إن" في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2015
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال ظهوره على شاشة شبكة سي إن إن في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© AFP 2022 / ROBYN BECK
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نفى رئيس شبكة "تروس سوشيال"، التي أسسها دونالد ترامب، ديفين نونيس، أن يكون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد هنأ إيلون ماسك على شراء موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات له، أكد نونيس أن البيان الذي تم تداوله في وسائل الإعلام ونُسب إلى الرئيس السابق المزعوم بتهنئة ماسك على الاستحواذ على تويتر، كان مزيفا.
موقع تويتر للتغريدات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
"تويتر" تراجع سياسة تعليق الحسابات ومن المرجح الإبقاء على حظر حساب ترامب
12 أكتوبر, 10:26 GMT
في وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل الإعلام أن ماسك أنهى الصفقة أخيرًا للاستحواذ على تويتر وتولى بالفعل إدارة الشركة.
بعد ذلك، ظهرت لقطات من بيان ترامب المزعوم على وسائل التواصل الاجتماعي تهنئة مؤسس سبيس إكس وتيسلا على الاستحواذ الجديد والإعلان عن خطط لاستعادة حساب ترامب على تويتر.

قال ترامب سابقًا إنه لن يعود إلى تويتر، حتى لو قام بإلغاء حظر حسابه؛ لأنه ينوي استخدام شبكته الاجتماعية الخاصة، تروس.

وقد تم حظر ترامب من المنصات الاجتماعية السائدة بعد أن رفض الاعتراف بالهزيمة في انتخابات 2020، واقتحم أنصاره مبنى الكابيتول.
طالع أيضا: ماسك يعتزم إلغاء حظر حساب ترامب على "تويتر" حال اكتمال صفقة شراء الموقع
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