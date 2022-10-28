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https://sputnikarabic.ae/20221028/رئيس-شركة-نوفاتيك-الروسية-المستهلكون-يربطون-أسعار-الغاز-بالنفط-1069565949.html
رئيس شركة "نوفاتيك" الروسية: المستهلكون يربطون أسعار الغاز بالنفط
رئيس شركة "نوفاتيك" الروسية: المستهلكون يربطون أسعار الغاز بالنفط
قال ليونيد ميخلسون، رئيس شركة "نوفاتيك" وشريك في ملكيتها، في إفادة في منتدى فيرونا الاقتصادي الأوراسي، إن المستهلكين بدأوا مرة أخرى في الانجذاب نحو ربط أسعار... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T09:35+0000
2022-10-28T09:35+0000
اقتصاد
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وعلّق ميخلسون على آراء المستهلكين في ربط أسعار الغاز، قائلا: "تلك العقود التي تم توقيعها قبل 6-8 سنوات كانت في الغالب مرتبطة بالنفط 100%. وفي كل عام، بعد كل شيء، كان جزء من الأسهم مرتبطًا بمؤشرات الغاز، حتى أن مثل هذه الأفكار سُمعت أنه بشكل عام، يجب ربط ما يقرب من 100% بمؤشر الغاز".وذكّر ميخلسون بآفاق إنشاء مركز في كامتشاتكا، حيث تخطط الشركة لبناء محطة لنقل الغاز الطبيعي المسال هناك، والتسليم إليها منصوص عليه في العقود المبرمة مع Arctic LNG 2. ستبدأ المحطة في العمل في نهاية عام 2023، لتضمن القرب من أسواق كوريا الجنوبية واليابان والصين (وقت التسليم - 3-6 أيام).
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اقتصاد
اقتصاد

رئيس شركة "نوفاتيك" الروسية: المستهلكون يربطون أسعار الغاز بالنفط

09:35 GMT 28.10.2022
© Sputnik . Alexander Halperin / الانتقال إلى بنك الصورشركة نوفاتيك الروسية
شركة نوفاتيك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© Sputnik . Alexander Halperin
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قال ليونيد ميخلسون، رئيس شركة "نوفاتيك" وشريك في ملكيتها، في إفادة في منتدى فيرونا الاقتصادي الأوراسي، إن المستهلكين بدأوا مرة أخرى في الانجذاب نحو ربط أسعار الغاز بتكلفة النفط.
وعلّق ميخلسون على آراء المستهلكين في ربط أسعار الغاز، قائلا: "تلك العقود التي تم توقيعها قبل 6-8 سنوات كانت في الغالب مرتبطة بالنفط 100%. وفي كل عام، بعد كل شيء، كان جزء من الأسهم مرتبطًا بمؤشرات الغاز، حتى أن مثل هذه الأفكار سُمعت أنه بشكل عام، يجب ربط ما يقرب من 100% بمؤشر الغاز".

وأضاف: "والآن نشعر بالعودة، لربط الأسعار بالنفط"، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون ميزة لدول "أوبك"، التي جعلت أسعار النفط أكثر قابلية للتنبؤ وفهم من أسعار الغاز.

وذكّر ميخلسون بآفاق إنشاء مركز في كامتشاتكا، حيث تخطط الشركة لبناء محطة لنقل الغاز الطبيعي المسال هناك، والتسليم إليها منصوص عليه في العقود المبرمة مع Arctic LNG 2. ستبدأ المحطة في العمل في نهاية عام 2023، لتضمن القرب من أسواق كوريا الجنوبية واليابان والصين (وقت التسليم - 3-6 أيام).
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