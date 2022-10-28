https://sputnikarabic.ae/20221028/رسالة-من-عضوين-في-الشيوخ-الأمريكي-تطالب-بايدن-بربط-مساعدات-تونس-بتحقيق-الديمقراطية-1069561229.html
رسالة من عضوين في "الشيوخ الأمريكي" تطالب بايدن بربط مساعدات تونس بتحقيق الديمقراطية
رسالة من عضوين في "الشيوخ الأمريكي" تطالب بايدن بربط مساعدات تونس بتحقيق الديمقراطية
طالبت رسالة بعث بها عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الرئيس بايدن، بضرورة ربط المساعدات الأمريكية إلى تونس بتحقيق نتائج على الأرض في ملف الديمقراطية. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T07:00+0000
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ووفقا لوسائل إعلام محلية ودولية، فقد بعث كل من السناتور الأمريكي جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو) وبوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي)، العضو البارز ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، برسالة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحثه على اشتراط "معالجة تآكل الديمقراطية التونسية"، للاستمرار في إرسال المساعدات.وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: "نكتب للتعبير عن مخاوفنا من التآكل المستمر للمؤسسات الديمقراطية في تونس، ونحثكم على التنسيق مع شركائنا في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لربط المساعدة بمعايير الإصلاح الديمقراطي الواضحة".ووفقا للرسالة، فإن "قانون انتخابات 15 سبتمبر الذي أصدره الرئيس سعيّد يمثل مزيدًا من التدهور للمعايير الديمقراطية التونسية، ويقلل بشكل كبير من دور الأحزاب السياسية ، ويخلق حواجز غير معقولة أمام مرشحي المعارضة المحتملين".ودللت الرسالة على دعواها بأن "العديد من الأحزاب السياسية الكبرى في تونس أعلنت نيتها مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة".وشددت على أنه "ما لم تعزز الولايات المتحدة والشركاء ذوي التفكير المماثل الحاجة الملحة للعودة إلى العمليات والمؤسسات الديمقراطية، فإن تونس ستنزلق إلى مزيد من عدم الاستقرار".طالع أيضا: الغنوشي: تونس ستعود إلى الديمقراطية
https://sputnikarabic.ae/20211125/ماذا-بعد-استبعاد-الرئيس-الأمريكي-تونس-من-المشاركة-في-قمة-الديمقراطية؟-1053285233.html
https://sputnikarabic.ae/20220424/الأمم-المتحدة-تحذر-من-ابتعاد-تونس-عن-المسار-الديمقراطي-1061542101.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
رسالة من عضوين في "الشيوخ الأمريكي" تطالب بايدن بربط مساعدات تونس بتحقيق الديمقراطية
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طالبت رسالة بعث بها عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الرئيس بايدن، بضرورة ربط المساعدات الأمريكية إلى تونس بتحقيق نتائج على الأرض في ملف الديمقراطية.
ووفقا لوسائل
إعلام محلية ودولية، فقد بعث كل من السناتور الأمريكي جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو) وبوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي)، العضو البارز ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، برسالة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحثه على اشتراط "معالجة تآكل الديمقراطية التونسية"، للاستمرار في إرسال المساعدات.
25 نوفمبر 2021, 21:42 GMT
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: "نكتب للتعبير عن مخاوفنا من التآكل المستمر للمؤسسات الديمقراطية في تونس، ونحثكم على التنسيق مع شركائنا في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لربط المساعدة بمعايير الإصلاح الديمقراطي الواضحة".
ولفتت الرسالة نظر بايدن إلى أنه "بينما تقوم الولايات المتحدة بتقييم مجموعة من الأدوات لمعالجة التراجع الديمقراطي في تونس، نطلب منك النظر في فرض عقوبات على الكيانات التي تورطت في الفساد، مما يقوض الاستقرار الاقتصادي والسياسي التونسي من أجل مصلحتهم الشخصية".
ووفقا للرسالة، فإن "قانون انتخابات 15 سبتمبر الذي أصدره الرئيس سعيّد يمثل مزيدًا من التدهور للمعايير الديمقراطية التونسية، ويقلل بشكل كبير من دور الأحزاب السياسية ، ويخلق حواجز غير معقولة أمام مرشحي
المعارضة المحتملين".
ودللت الرسالة على
دعواها بأن "العديد من الأحزاب السياسية الكبرى في تونس أعلنت نيتها مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة".
وحذرت رسالة البرلمانيين الأمريكيين من أن "أزمة الأمن الغذائي التي تلوح في الأفق، والتضخم المرتفع، وتدهور الأوضاع المعيشية تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي في تونس".
وشددت على أنه "ما لم تعزز الولايات المتحدة والشركاء ذوي التفكير المماثل الحاجة الملحة للعودة إلى العمليات والمؤسسات الديمقراطية، فإن تونس ستنزلق إلى مزيد من عدم الاستقرار".