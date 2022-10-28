https://sputnikarabic.ae/20221028/رسالة-من-عضوين-في-الشيوخ-الأمريكي-تطالب-بايدن-بربط-مساعدات-تونس-بتحقيق-الديمقراطية-1069561229.html

رسالة من عضوين في "الشيوخ الأمريكي" تطالب بايدن بربط مساعدات تونس بتحقيق الديمقراطية

رسالة من عضوين في "الشيوخ الأمريكي" تطالب بايدن بربط مساعدات تونس بتحقيق الديمقراطية

طالبت رسالة بعث بها عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الرئيس بايدن، بضرورة ربط المساعدات الأمريكية إلى تونس بتحقيق نتائج على الأرض في ملف الديمقراطية. 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T07:00+0000

2022-10-28T07:00+0000

2022-10-28T07:00+0000

العالم العربي

أخبار تونس اليوم

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ووفقا لوسائل إعلام محلية ودولية، فقد بعث كل من السناتور الأمريكي جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو) وبوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي)، العضو البارز ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، برسالة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحثه على اشتراط "معالجة تآكل الديمقراطية التونسية"، للاستمرار في إرسال المساعدات.وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: "نكتب للتعبير عن مخاوفنا من التآكل المستمر للمؤسسات الديمقراطية في تونس، ونحثكم على التنسيق مع شركائنا في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لربط المساعدة بمعايير الإصلاح الديمقراطي الواضحة".ووفقا للرسالة، فإن "قانون انتخابات 15 سبتمبر الذي أصدره الرئيس سعيّد يمثل مزيدًا من التدهور للمعايير الديمقراطية التونسية، ويقلل بشكل كبير من دور الأحزاب السياسية ، ويخلق حواجز غير معقولة أمام مرشحي المعارضة المحتملين".ودللت الرسالة على دعواها بأن "العديد من الأحزاب السياسية الكبرى في تونس أعلنت نيتها مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة".وشددت على أنه "ما لم تعزز الولايات المتحدة والشركاء ذوي التفكير المماثل الحاجة الملحة للعودة إلى العمليات والمؤسسات الديمقراطية، فإن تونس ستنزلق إلى مزيد من عدم الاستقرار".طالع أيضا: الغنوشي: تونس ستعود إلى الديمقراطية

https://sputnikarabic.ae/20211125/ماذا-بعد-استبعاد-الرئيس-الأمريكي-تونس-من-المشاركة-في-قمة-الديمقراطية؟-1053285233.html

https://sputnikarabic.ae/20220424/الأمم-المتحدة-تحذر-من-ابتعاد-تونس-عن-المسار-الديمقراطي-1061542101.html

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