https://sputnikarabic.ae/20221028/روسيا-لم-تتلق-إجابات-عن-أسئلة-بشأن-امتثال-واشنطن-وكييف-لمعاهدة-حظر-الأسلحة-البيولوجية-1069557880.html

روسيا لم تتلق إجابات عن أسئلة بشأن امتثال واشنطن وكييف لمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية

روسيا لم تتلق إجابات عن أسئلة بشأن امتثال واشنطن وكييف لمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده لم تتلق أي إجابات من الولايات المتحدة أو أوكرانيا عن أسئلة بشأن امتثالهما لمعاهدة حظر... 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T02:59+0000

2022-10-28T02:59+0000

2022-10-28T02:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

البنتاغون الأمريكي

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وذكر نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن خاصة ببرامج الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، أن روسيا أرسلت إلى الولايات المتحدة وأوكرانيا مذكرات تضم أسئلة محددة تتعلق بامتثالهما مع البندين 1 و4 مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة البيولوجية.وأفاد الدبلوماسي الروسي بأن بلاده طلبت تقديم إجابات وافية، ولكن واشنطن وكييف لم تقدما أي توضيحات ولم تتخذا أي تدابير عاجلة.وكان قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف قد أعلن، في 19 أيلول/سبتمبر الماضي، أن واشنطن وكييف لم تجيبا عن سؤال حول أسباب إتلافهما الوثائق المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية في أوكرانيا.وأوضح كيريلوف، في إحاطة إعلامية، أنه تم عقد اجتماع للدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية والسامة، بجنيف، في الفترة من 5 - 9 أيلول/سبتمبر، فيما يتعلق بانتهاك المادتين 1 و4 من المعاهدة.وقامت وزارة الدفاع الروسية بتحليل مواد خطاب ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا ووثائق العمل للدول المشاركة، والبيانات المشتركة والوثيقة النهائية للاجتماع.ويذكر أن روسيا قد طرحت أكثر من 20 سؤالا حول الأنشطة غير القانونية لكييف وواشنطن، بموجب معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية والسامة.وقال كيريلوف بشأن هذا الأمر:وأعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية، بوقت سابق، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تعمل على نقل برامج أسلحة بيولوجية غير مكتملة، من أوكرانيا إلى بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق وبلدان شرق أوروبا.وبدورها، أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بوقت سابق، أن الولايات المتحدة لا تقدم معلومات عن أي نشاط بيولوجي عسكري لها خارج أراضيها، على الرغم من دعوات روسيا المتكررة.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أوائل آذار/مارس الماضي، أنها اكتشفت في أوكرانيا وثائق، تعود إلى السادس من آذار/مارس 2005، تؤكد مشاركة "البنتاغون" في تمويل المشاريع البيولوجية العسكرية، بمبالغ تصل إلى 32 مليون دولار، وذلك في مختبرات بكييف وأوديسا ولفوف وخاركوف.كما أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن مختبرات أمريكية تعمل في تصنيع واختبار الأسلحة البيولوجية، توجد في 36 دولة حول العالم.

https://sputnikarabic.ae/20221025/خبراء-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-سيتوجهون-إلى-كييف-بعد-أنباء-عن-تحضير-أوكرانيا-لـقنبلة-قذرة-1069456498.html

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