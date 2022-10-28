عربي
https://sputnikarabic.ae/20221028/ستولتنبرغ-يتوقع-أن-تزيد-دول-الناتو-الإنفاق-الدفاعي-1069559555.html
ستولتنبرغ يتوقع أن تزيد دول الناتو "الإنفاق الدفاعي"
ستولتنبرغ يتوقع أن تزيد دول الناتو "الإنفاق الدفاعي"
يتوقع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن يقدم أعضاء الحلف التزامات واضحة في عام 2023 لزيادة الإنفاق الدفاعي. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T05:24+0000
2022-10-28T05:24+0000
الناتو
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1068898646_0:235:2807:1814_1920x0_80_0_0_3728dd7309b945d60bcc56b62db58817.jpg
جاءت تصريحات ستولتنبرغ في لقاء مع صحيفة "بوليتكو"، قائلا: "أتوقع من حلفاء الناتو تقديم تعهدات واضحة لزيادة الإنفاق الدفاعي في قمة فيلنيوس العام المقبل".وكان ستولتنبرغ قد صرح، في وقت سابق، أن الحلف لن يقف مكتوف الأيدي إذا تعرضت فنلندا والسويد لضغوط.ووفقا لتصريحات نشرها موقع حلف الناتو الإلكتروني، قال ستولتنبرغ إنه "من غير المعقول" أن يقف الحلف في حالة تأهب إذا تعرضت فنلندا والسويد لضغوط، حتى أثناء الاحتفاظ بوضع "المدعو".وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، في مقر الناتو في بروكسل: "بصفتك مدعوًا، فإنك تندمج الآن في الهياكل السياسية والعسكرية لحلف الناتو، ومن غير المعقول ألا يتحرك الحلفاء إذا تعرضت السويد وفنلندا لأي شكل من أشكال الضغط".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1068898646_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_55e6048fb9c1dc1c20b6d6e25f4c9546.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الناتو, رصد عسكري
الناتو, رصد عسكري

ستولتنبرغ يتوقع أن تزيد دول الناتو "الإنفاق الدفاعي"

05:24 GMT 28.10.2022
© AFP 2022 / Petras Malukasجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© AFP 2022 / Petras Malukas
تابعنا عبرTelegram
يتوقع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن يقدم أعضاء الحلف التزامات واضحة في عام 2023 لزيادة الإنفاق الدفاعي.
جاءت تصريحات ستولتنبرغ في لقاء مع صحيفة "بوليتكو"، قائلا: "أتوقع من حلفاء الناتو تقديم تعهدات واضحة لزيادة الإنفاق الدفاعي في قمة فيلنيوس العام المقبل".

وأشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد نوع الصياغة التي ستوافق عليها دول التحالف.

وكان ستولتنبرغ قد صرح، في وقت سابق، أن الحلف لن يقف مكتوف الأيدي إذا تعرضت فنلندا والسويد لضغوط.
ووفقا لتصريحات نشرها موقع حلف الناتو الإلكتروني، قال ستولتنبرغ إنه "من غير المعقول" أن يقف الحلف في حالة تأهب إذا تعرضت فنلندا والسويد لضغوط، حتى أثناء الاحتفاظ بوضع "المدعو".
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، في مقر الناتو في بروكسل: "بصفتك مدعوًا، فإنك تندمج الآن في الهياكل السياسية والعسكرية لحلف الناتو، ومن غير المعقول ألا يتحرك الحلفاء إذا تعرضت السويد وفنلندا لأي شكل من أشكال الضغط".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала