https://sputnikarabic.ae/20221028/ستولتنبرغ-يتوقع-أن-تزيد-دول-الناتو-الإنفاق-الدفاعي-1069559555.html
ستولتنبرغ يتوقع أن تزيد دول الناتو "الإنفاق الدفاعي"
ستولتنبرغ يتوقع أن تزيد دول الناتو "الإنفاق الدفاعي"
يتوقع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن يقدم أعضاء الحلف التزامات واضحة في عام 2023 لزيادة الإنفاق الدفاعي. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T05:24+0000
2022-10-28T05:24+0000
2022-10-28T05:24+0000
الناتو
رصد عسكري
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جاءت تصريحات ستولتنبرغ في لقاء مع صحيفة "بوليتكو"، قائلا: "أتوقع من حلفاء الناتو تقديم تعهدات واضحة لزيادة الإنفاق الدفاعي في قمة فيلنيوس العام المقبل".وكان ستولتنبرغ قد صرح، في وقت سابق، أن الحلف لن يقف مكتوف الأيدي إذا تعرضت فنلندا والسويد لضغوط.ووفقا لتصريحات نشرها موقع حلف الناتو الإلكتروني، قال ستولتنبرغ إنه "من غير المعقول" أن يقف الحلف في حالة تأهب إذا تعرضت فنلندا والسويد لضغوط، حتى أثناء الاحتفاظ بوضع "المدعو".وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، في مقر الناتو في بروكسل: "بصفتك مدعوًا، فإنك تندمج الآن في الهياكل السياسية والعسكرية لحلف الناتو، ومن غير المعقول ألا يتحرك الحلفاء إذا تعرضت السويد وفنلندا لأي شكل من أشكال الضغط".
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MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, رصد عسكري
ستولتنبرغ يتوقع أن تزيد دول الناتو "الإنفاق الدفاعي"
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يتوقع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن يقدم أعضاء الحلف التزامات واضحة في عام 2023 لزيادة الإنفاق الدفاعي.
جاءت تصريحات ستولتنبرغ في لقاء مع صحيفة "بوليتكو"، قائلا: "أتوقع من حلفاء الناتو تقديم تعهدات واضحة لزيادة الإنفاق الدفاعي في قمة فيلنيوس العام المقبل".
وأشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد نوع الصياغة التي ستوافق عليها دول التحالف.
وكان ستولتنبرغ قد صرح، في وقت سابق، أن الحلف لن يقف مكتوف الأيدي
إذا تعرضت فنلندا والسويد لضغوط.
ووفقا لتصريحات
نشرها موقع حلف الناتو الإلكتروني، قال ستولتنبرغ إنه "من غير المعقول" أن يقف الحلف في حالة تأهب إذا تعرضت فنلندا والسويد لضغوط، حتى أثناء الاحتفاظ بوضع "المدعو".
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء السويد أولف
كريسترسون، في مقر الناتو في بروكسل: "بصفتك مدعوًا، فإنك تندمج الآن في الهياكل السياسية والعسكرية لحلف الناتو، ومن غير المعقول ألا يتحرك الحلفاء إذا تعرضت السويد وفنلندا لأي شكل من أشكال الضغط".