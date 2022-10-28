https://sputnikarabic.ae/20221028/سفير-السعودية-لدى-بيروت-يؤكد-التزام-المملكة-بدعم-لبنان-وعدم-التدخل-في-شؤونه-1069570607.html
سفير السعودية لدى بيروت يؤكد التزام المملكة بدعم لبنان وعدم التدخل في شؤونه
سفير السعودية لدى بيروت يؤكد التزام المملكة بدعم لبنان وعدم التدخل في شؤونه
قال السفير السعودي لدى بيروت وليد البخاري، اليوم الجمعة، إن المملكة ملتزمة بدعم لبنان واحترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T11:57+0000
2022-10-28T11:57+0000
2022-10-28T11:57+0000
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وأضاف بخاري عبر حسابه في تويتر، أن "السعودية تثبت دوماً مدى التزامها بذلك رغم كل محاولات التحريض والتشويه لدورها الإيجابي".وأشار السفير السعودي إلى أن هناك فرق شاسع بين نفي الواقع المأزوم وبين محاولة تبريره والادعاء عليه".وتابع: "لم تفاجئني تصريحات وإدعاءات عفى عليها الزمن، بقدر ما تفاجئت من توقيتها ومضمونها". وكانت وسائل إعلام لبنانية قد زعمت أن السفير السعودي يقوم بنشاطات سياسية في البلاد.وأدعت أن هذه الجولات أثمرت تقاربا مع أحد النواب السنّة بحيث أصبحت نظرته السياسية أكثر تقاربا مع الرياض.وفي وقت سابق، صرح رئيس حزب القوات اللبناني، سمير جعجع، بأن الحكومة السعودية مستعدة لدعم بلاده بشرط وجود رئيس للجمهورية وآخر للحكومة جديرين بالثقة.وأمس الخميس، اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالتعنت في مسألة تشكيل حكومة جديدة.وقال عون، في حديث لقناة "إل بي سي" اللبنانية: "ميقاتي لا يريد أن يعطي شيئًا ولا يرغب بتأليف حكومة جديدة".وأضاف: "هناك حكومة بلا ثقة مجلس نواب لا تحكم لبنان وتكتفي بتصريف الأعمال، وأنا على وشك توقيع مرسوم استقالة الحكومة".ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة مستمرة على مدار الشهور الماضية، وتشهد البلاد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء؛ فضلا عن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.
https://sputnikarabic.ae/20220920/جعجع-بعد-لقائه-السفير-السعودي-لدى-بيروت-الرياض-جاهزة-لدعم-لبنان-بشرط-1068000131.html
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لبنان, السعودية, العالم العربي
لبنان, السعودية, العالم العربي
سفير السعودية لدى بيروت يؤكد التزام المملكة بدعم لبنان وعدم التدخل في شؤونه
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قال السفير السعودي لدى بيروت وليد البخاري، اليوم الجمعة، إن المملكة ملتزمة بدعم لبنان واحترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وأضاف بخاري عبر حسابه في تويتر، أن "السعودية تثبت دوماً مدى التزامها بذلك رغم كل محاولات التحريض والتشويه لدورها الإيجابي".
وأشار السفير السعودي إلى أن هناك فرق شاسع بين نفي الواقع المأزوم وبين محاولة تبريره والادعاء عليه".
وتابع: "لم تفاجئني تصريحات وإدعاءات عفى عليها الزمن، بقدر ما تفاجئت من توقيتها ومضمونها".
وكانت وسائل إعلام لبنانية قد زعمت
أن السفير السعودي يقوم بنشاطات سياسية في البلاد.
وأدعت أن هذه الجولات أثمرت تقاربا مع أحد النواب السنّة بحيث أصبحت نظرته السياسية أكثر تقاربا مع الرياض.
وفي وقت سابق، صرح رئيس حزب القوات اللبناني، سمير جعجع، بأن الحكومة السعودية مستعدة لدعم بلاده بشرط
وجود رئيس للجمهورية وآخر للحكومة جديرين بالثقة.
وأمس الخميس، اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالتعنت في مسألة تشكيل حكومة جديدة.
وقال
عون، في حديث لقناة "إل بي سي" اللبنانية: "ميقاتي لا يريد أن يعطي شيئًا ولا يرغب بتأليف حكومة جديدة".
وأضاف: "هناك حكومة بلا ثقة مجلس نواب لا تحكم لبنان وتكتفي بتصريف الأعمال، وأنا على وشك توقيع مرسوم استقالة الحكومة".
ويعاني لبنان
من أزمات مالية واقتصادية خانقة مستمرة على مدار الشهور الماضية، وتشهد البلاد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء؛ فضلا عن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.