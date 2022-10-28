عربي
https://sputnikarabic.ae/20221028/شاومي-تطرح-هاتفا-ذكيا-جديدا-بفترة-شحن-قياسية-خلال-9-دقائق-فقط-1069587065.html
‏"شاومي" تطرح هاتفا ذكيا جديدا بفترة شحن قياسية... خلال 9 دقائق فقط
‏"شاومي" تطرح هاتفا ذكيا جديدا بفترة شحن قياسية... خلال 9 دقائق فقط
كشفت شركة "شاومي" الصينية، اليوم الجمعة، عن أحدث تشكيلة هواتف ذكية لها "ريدمي نوت 12"، ‏والتي تتضمن هاتفا يتسم بفترة شحن قياسية غير مسبوقة. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T17:26+0000
2022-10-28T17:26+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1064643062_0:188:3073:1916_1920x0_80_0_0_c4cc187a065ed556ec4c26fff38ae455.jpg
ويتمتع الهاتف الجديد "ريدمي نوت 12 ديسكافيري إديشن" بقدرة هائلة تصل إلى 210 وات "هايبر تشارج"، ويتم التحكم في هذه الميزة من خلال 3 شرائح شحن سريعة بقوة 100 وات، والتي تقوم بشحن بطارية الهاتف التي تبلغ قوتها 4300 مللي أمبير في الساعة بالكامل خلال 9 دقائق فقط، وفقا لبيان رسمي من "شاومي".وتراوحت أقصر فترة شحن في الهواتف الذكية سابقا بين 30 و15 دقيقة.كما يتسم هاتف "شاومي" بشاشة "أوليد" مقاسها 6.67 بوصة، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميغا بيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغا بيكسل، وكاميرا لالتقاط الصور "السيلفي" بدقة 16 ميغا بيكسل.فضلا عن أن الهاتف يشمل فتحات لشريحتي اتصال، ومكبرات صوت مزدوجة، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملليمتر، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغا بايت، وذاكرة تخزين 256 غيغا بايت.وسيتم طرح هاتف "ريدمي نوت 12 ديسكافيري" بسعر 330 دولار أمريكي، وهناك فرصة جيدة لأن تشق هذه التشكيلات الجديدة من هواتف "شاومي" الذكية طريقها إلى الأسواق الدولية لاحقا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1064643062_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_5ab76c984ea42bc1b6b9336a529eedc6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات
مجتمع, منوعات

‏"شاومي" تطرح هاتفا ذكيا جديدا بفترة شحن قياسية... خلال 9 دقائق فقط

17:26 GMT 28.10.2022
© AFP 2022 / PAU BARRENAشعار شركة "شاومي" الصينية
شعار شركة شاومي الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
شعار شركة "شاومي" الصينية
© AFP 2022 / PAU BARRENA
تابعنا عبرTelegram
كشفت شركة "شاومي" الصينية، اليوم الجمعة، عن أحدث تشكيلة هواتف ذكية لها "ريدمي نوت 12"، ‏والتي تتضمن هاتفا يتسم بفترة شحن قياسية غير مسبوقة.
ويتمتع الهاتف الجديد "ريدمي نوت 12 ديسكافيري إديشن" بقدرة هائلة تصل إلى 210 وات "هايبر تشارج"، ويتم التحكم في هذه الميزة من خلال 3 شرائح شحن سريعة بقوة 100 وات، والتي تقوم بشحن بطارية الهاتف التي تبلغ قوتها 4300 مللي أمبير في الساعة بالكامل خلال 9 دقائق فقط، وفقا لبيان رسمي من "شاومي".
وتراوحت أقصر فترة شحن في الهواتف الذكية سابقا بين 30 و15 دقيقة.
كما يتسم هاتف "شاومي" بشاشة "أوليد" مقاسها 6.67 بوصة، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميغا بيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغا بيكسل، وكاميرا لالتقاط الصور "السيلفي" بدقة 16 ميغا بيكسل.
فضلا عن أن الهاتف يشمل فتحات لشريحتي اتصال، ومكبرات صوت مزدوجة، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملليمتر، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغا بايت، وذاكرة تخزين 256 غيغا بايت.
وسيتم طرح هاتف "ريدمي نوت 12 ديسكافيري" بسعر 330 دولار أمريكي، وهناك فرصة جيدة لأن تشق هذه التشكيلات الجديدة من هواتف "شاومي" الذكية طريقها إلى الأسواق الدولية لاحقا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала