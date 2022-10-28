https://sputnikarabic.ae/20221028/شخص-يقتحم-منزل-رئيسة-مجلس-النواب-الأمريكي-نانسي-بيلوسي-ويعتدي-بشدة-على-زوجها-1069580519.html

شخص يقتحم منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي و"يعتدي بشدة" على زوجها

شخص يقتحم منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي و"يعتدي بشدة" على زوجها

قال مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، إن شخصا مجهولا اقتحم منزلها ‏في مدينة سان فرانسيسكو في وقت مبكر من الصباح، و"اعتدى بعنف" على... 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T14:15+0000

2022-10-28T14:15+0000

2022-10-28T14:15+0000

نانسي بيلوسي

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وأشار مكتب بيلوسي في بيان إلى أن "المهاجم تحت الاحتجاز وأن الدافع وراء الهجوم قيد التحقيق"، مضيفا أن زوجها بول نُقل إلى المستشفى، حيث "يتلقى رعاية طبية ممتازة".ولم يتضح على الفور مدى إصابات زوج نانسي بيلوسي، وقال مكتبها إنها لم تكن في سان فرانسيسكو وقت وقوع الحادث.وتابع المكتب: "نانسي بيلوسي وعائلتها ممتنون لأول المستجيبين والمهنيين الطبيين المعنيين، ويطلبون الخصوصية في هذا الوقت".يشار إلى أنه تم استهداف منزل نانسي بيلوسي (82 عاما) سابقا من قبل مقتحمي مبنى الكابيتول في أحداث يناير/ كانون الثاني 2021، كما تم تخريب منزل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك، ميتش ماكونيل.وتزوجت نانسي بيلوسي من زوجها بول في عام 1963، وأنجبا 5 أبناء، ومثلت بيلوسي مدينة سان فرانسيسكو لعقود في مجلس النواب، وترقت لتصبح رئيسته، وهي الثانية في ترتيب الرئاسة الأمريكية بعد نائب الرئيس.يشار إلى أنه في وقت سابق من فصل الصيف للعام الحالي، حُكم على زوج نانسي بيلوسي بالسجن 5 أيام و3 سنوات من المراقبة، بعد أن أقر بأنه مذنب بالقيادة تحت تأثير الكحول قبل تحطم سيارته.

https://sputnikarabic.ae/20220824/الحكم-بالسجن-5-أيام-على-زوج-نانسي-بيلوسي-و3-سنوات-من-المراقبة-بسبب-القيادة-تحت-تأثير-الكحول-1066794774.html

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