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https://sputnikarabic.ae/20221028/شخص-يقتحم-منزل-رئيسة-مجلس-النواب-الأمريكي-نانسي-بيلوسي-ويعتدي-بشدة-على-زوجها-1069580519.html
شخص يقتحم منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي و"يعتدي بشدة" على زوجها
شخص يقتحم منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي و"يعتدي بشدة" على زوجها
قال مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، إن شخصا مجهولا اقتحم منزلها ‏في مدينة سان فرانسيسكو في وقت مبكر من الصباح، و"اعتدى بعنف" على... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T14:15+0000
2022-10-28T14:15+0000
نانسي بيلوسي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وأشار مكتب بيلوسي في بيان إلى أن "المهاجم تحت الاحتجاز وأن الدافع وراء الهجوم قيد التحقيق"، مضيفا أن زوجها بول نُقل إلى المستشفى، حيث "يتلقى رعاية طبية ممتازة".ولم يتضح على الفور مدى إصابات زوج نانسي بيلوسي، وقال مكتبها إنها لم تكن في سان فرانسيسكو وقت وقوع الحادث.وتابع المكتب: "نانسي بيلوسي وعائلتها ممتنون لأول المستجيبين والمهنيين الطبيين المعنيين، ويطلبون الخصوصية في هذا الوقت".يشار إلى أنه تم استهداف منزل نانسي بيلوسي (82 عاما) سابقا من قبل مقتحمي مبنى الكابيتول في أحداث يناير/ كانون الثاني 2021، كما تم تخريب منزل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك، ميتش ماكونيل.وتزوجت نانسي بيلوسي من زوجها بول في عام 1963، وأنجبا 5 أبناء، ومثلت بيلوسي مدينة سان فرانسيسكو لعقود في مجلس النواب، وترقت لتصبح رئيسته، وهي الثانية في ترتيب الرئاسة الأمريكية بعد نائب الرئيس.يشار إلى أنه في وقت سابق من فصل الصيف للعام الحالي، حُكم على زوج نانسي بيلوسي بالسجن 5 أيام و3 سنوات من المراقبة، بعد أن أقر بأنه مذنب بالقيادة تحت تأثير الكحول قبل تحطم سيارته.
https://sputnikarabic.ae/20220824/الحكم-بالسجن-5-أيام-على-زوج-نانسي-بيلوسي-و3-سنوات-من-المراقبة-بسبب-القيادة-تحت-تأثير-الكحول-1066794774.html
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نانسي بيلوسي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
نانسي بيلوسي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

شخص يقتحم منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي و"يعتدي بشدة" على زوجها

14:15 GMT 28.10.2022
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGIرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي
رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGI
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قال مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، إن شخصا مجهولا اقتحم منزلها ‏في مدينة سان فرانسيسكو في وقت مبكر من الصباح، و"اعتدى بعنف" على زوجها.‏
وأشار مكتب بيلوسي في بيان إلى أن "المهاجم تحت الاحتجاز وأن الدافع وراء الهجوم قيد التحقيق"، مضيفا أن زوجها بول نُقل إلى المستشفى، حيث "يتلقى رعاية طبية ممتازة".
ولم يتضح على الفور مدى إصابات زوج نانسي بيلوسي، وقال مكتبها إنها لم تكن في سان فرانسيسكو وقت وقوع الحادث.
وتابع المكتب: "نانسي بيلوسي وعائلتها ممتنون لأول المستجيبين والمهنيين الطبيين المعنيين، ويطلبون الخصوصية في هذا الوقت".
يشار إلى أنه تم استهداف منزل نانسي بيلوسي (82 عاما) سابقا من قبل مقتحمي مبنى الكابيتول في أحداث يناير/ كانون الثاني 2021، كما تم تخريب منزل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك، ميتش ماكونيل.
رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
الحكم بالسجن 5 أيام على زوج نانسي بيلوسي و3 سنوات من المراقبة بسبب القيادة تحت تأثير الكحول
24 أغسطس, 10:35 GMT
وتزوجت نانسي بيلوسي من زوجها بول في عام 1963، وأنجبا 5 أبناء، ومثلت بيلوسي مدينة سان فرانسيسكو لعقود في مجلس النواب، وترقت لتصبح رئيسته، وهي الثانية في ترتيب الرئاسة الأمريكية بعد نائب الرئيس.
يشار إلى أنه في وقت سابق من فصل الصيف للعام الحالي، حُكم على زوج نانسي بيلوسي بالسجن 5 أيام و3 سنوات من المراقبة، بعد أن أقر بأنه مذنب بالقيادة تحت تأثير الكحول قبل تحطم سيارته.
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