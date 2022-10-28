https://sputnikarabic.ae/20221028/شويغو-يبلغ-بوتين-بإرسال-82-ألف-عنصر-من-عملية-التعبئة-الجزئية-إلى-القطع-العسكرية-العاملة-1069580717.html

شويغو يبلغ بوتين بإرسال 82 ألف عنصر من التعبئة الجزئية إلى مناطق العملية العسكرية

شويغو يبلغ بوتين بإرسال 82 ألف عنصر من التعبئة الجزئية إلى مناطق العملية العسكرية

التقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بالرئيس فلاديمير بوتين اليوم الجمعة وأطلعه على سير عملية التعبئة الجزئية. 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T14:13+0000

2022-10-28T14:13+0000

2022-10-28T14:41+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

فلاديمير بوتين

رصد عسكري

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وأعلن شويغو اكتمال نصاب التعبئة بقوام 300 ألف عنصر بنجاح، ولم يتم التخطيط لمهام تعبئة أخرى.وأبلغ شويغو الرئيس بوتين أنه بعد التدريب، تم بالفعل إرسال 82000 شخص كجزء من التعبئة الجزئية إلى القوات العاملة.وكشف شويغو أن "1300 عامل في السلطات التنفيذية الروسية تم استدعاؤهم في إطار التعبئة الجزئية".وقال شويغو إن "متوسط أعمار الذين تم استدعاؤهم في إطار التعبئة الجزئية 35 عاما".وأضاف شويغو: "سيحصل الأفراد العسكريون الروس الذين يشاركون في الأعمال العسكرية خلال العملية العسكرية الخاصة على وضع المحاربين القدامى ومجموعة من المزايا الاجتماعية".ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تحديث عمل شعب التجنيد العسكري، مع مراعاة تجربة التعبئة الجزئية.وأشار إلى أن "الصعوبات التي ظهرت في المرحلة الأولى حتمية".وأشار الرئيس إلى أنه "مع ذلك، من الضروري استخلاص النتائج اللازمة، فمن الضروري تحديث نظام عمل مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري بالكامل".وكشف بوتين أن "خطة تطوير القوات المسلحة يتم تنفيذها بالكامل، وقد تم إنجاز الكثير لتطوير قوات الصواريخ الاستراتيجية"."لقد وضعنا ونعمل على خطة لتطوير القوات المسلحة وهي قيد التنفيذ بالوتيرة والقدر اللازم، وتم الاتفاق عليها على جميع المستويات".وأردف بوتين: "بناء على تجربة العملية العسكرية الخاصة، نحتاج إلى التفكير في بناء جميع مكونات القوات المسلحة، بما في ذلك القوات البرية، وإجراء تعديلات عليها".وتوجه الرئيس بوتين بالشكر إلى رجال القوات المسلحة الملتحقين بصفوفها بإطار عملية التعبئة الجزئية: "أود أن أشكر كل من انضم إلى القوات المسلحة، أريد أن أشكرهم على ولائهم لأداء لواجب، وعلى وطنيتهم​​، وعلى تصميمهم الراسخ على الدفاع عن بلادنا روسيا، وبالتالي، وطنك، وعائلتك".

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سبوتنيك عربي

روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, فلاديمير بوتين, رصد عسكري