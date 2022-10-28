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https://sputnikarabic.ae/20221028/عد-تنازلي-مؤشر-جديد-تصدره-الموارد-البشرية-الإماراتية-يخص-توطين-العمالة-1069565430.html
"عد تنازلي"... مؤشر جديد تصدره الموارد البشرية الإماراتية يخص توطين العمالة
"عد تنازلي"... مؤشر جديد تصدره الموارد البشرية الإماراتية يخص توطين العمالة
اعتمدت وزارة الموارد البشرية الإماراتية مؤشرا أطلقت عليه "عد تنازلي"، وذلك في إطار اهتماماتها بعملية توطين العمالة في المنشآت والشركات. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T09:25+0000
2022-10-28T09:25+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لبيان نشره موقع "الإمارات اليوم"، فإن المؤشر يقوم بـ "تنبيه أصحاب المنشآت وشركات القطاع الخاص المسجّلة لديها، التي يعمل بها 50 موظفاً فأكثر، بضرورة تسريع العمل على تحقيق مستهدفات التوطين البالغة 2% في الوظائف المهارية، قبل نهاية العام الجاري".وحذر البيان المنشآت وجهات العمل غير المتجاوبة من "التعرّض لإجراءات جزائية إدارية ومالية".وكانت الحكومة الإماراتية قد أصدرت قرارا وزاريا في يونيو/حزيران الماضي، تحت رقم (279) لسنة 2022، يخص "آليات متابعة نسب التوطين في القطاع الخاص، والمساهمات المقررة على المنشآت غير الملتزمة".ونص القرار على أن يكون ذلك "بالتوازي مع تقديم الحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج "نافس"".طالع أيضا: الإمارات ترد على تقارير إعلامية بشأن ترحيل العمال من البلاد
https://sputnikarabic.ae/20190929/حكومة-الإمارات-تصدر-10-قرارات-لدعم-ملف-التوطين-في-قطاعات-الدولة-1043010526.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

"عد تنازلي"... مؤشر جديد تصدره الموارد البشرية الإماراتية يخص توطين العمالة

09:25 GMT 28.10.2022
© Sputnikمدينة أبو ظبي
مدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
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اعتمدت وزارة الموارد البشرية الإماراتية مؤشرا أطلقت عليه "عد تنازلي"، وذلك في إطار اهتماماتها بعملية توطين العمالة في المنشآت والشركات.
ووفقا لبيان نشره موقع "الإمارات اليوم"، فإن المؤشر يقوم بـ "تنبيه أصحاب المنشآت وشركات القطاع الخاص المسجّلة لديها، التي يعمل بها 50 موظفاً فأكثر، بضرورة تسريع العمل على تحقيق مستهدفات التوطين البالغة 2% في الوظائف المهارية، قبل نهاية العام الجاري".
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وحذر البيان المنشآت وجهات العمل غير المتجاوبة من "التعرّض لإجراءات جزائية إدارية ومالية".
وكانت الحكومة الإماراتية قد أصدرت قرارا وزاريا في يونيو/حزيران الماضي، تحت رقم (279) لسنة 2022، يخص "آليات متابعة نسب التوطين في القطاع الخاص، والمساهمات المقررة على المنشآت غير الملتزمة".

ووفقا للقرار فيجب على تلك المنشآت "رفع نسب التوطين الحالية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية، وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026".

ونص القرار على أن يكون ذلك "بالتوازي مع تقديم الحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج "نافس"".
طالع أيضا: الإمارات ترد على تقارير إعلامية بشأن ترحيل العمال من البلاد
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