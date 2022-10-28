https://sputnikarabic.ae/20221028/عشرات-الإصابات-خلال-قمع-الجيش-الإسرائيلي-مسيرات-ضد-الاستيطان-شمال-الضفة-الغربية-صور-1069582444.html

عشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان شمال الضفة الغربية... صور

عشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان شمال الضفة الغربية... صور

أصيب العشرات من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء قمع الجيش الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية شمال الضفة الغربية، وأطلقت ‏القوات الإسرائيلية الرصاص المطاطي، وقنابل... 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T14:37+0000

2022-10-28T14:37+0000

2022-10-28T14:37+0000

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وفي بلدة بيت دجن شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أصيب شاب بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع الجيش الإسرائيلي للمسيرة التي حاولت الوصول الى الأراضي المصادرة لصالح الاستيطان.وفي بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب طفل (14 عاما) بالرصاص المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات عنيفة حدثت بين الشبان الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين.وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي لـ"سبوتنيك": "نحن مستمرون بنهج المقاومة رغم ما نواجه من قمع من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي يستخدم وسائل تنكيل تتنافى مع القانون الدولي، وترتقي في معظمها الى جرائم حرب، المقاومة الشعبية هي السبيل المتاح لدينا لاسترداد حقوقنا ولن نصمت امام الهجمة الاحتلالية على كل ما هو فلسطيني".وأشار شتيوي "إلى أن المسيرة الأسبوعية انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب، تلبية لدعوات حركة "فتح" لتصعيد المقاومة الشعبية، تنديدا بما يحصل في نابلس ومحافظات الوطن".

https://sputnikarabic.ae/20221025/عشرات-الآلاف-من-الفلسطينيين-يشيعون-قتلى-نابلس-والاضراب-يعم-الضفة-الغربية-وقطاع-غزة--1069469939.html

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