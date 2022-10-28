https://sputnikarabic.ae/20221028/فرنسا-تتهرب-من-الاعتراف-باستخدام-أوكرانيا-لأقمارها-الصناعية-1069570003.html
فرنسا تتهرب من الاعتراف باستخدام أوكرانيا لأقمارها الصناعية
فرنسا تتهرب من الاعتراف باستخدام أوكرانيا لأقمارها الصناعية
لم تؤكد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر، أو تنفي التقارير التي تفيد بأن باريس منحت كييف إمكانية الوصول إلى أقمارها الصناعية التجارية... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T11:05+0000
2022-10-28T11:05+0000
2022-10-28T11:05+0000
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
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وعلقت الدبلوماسية في لقاء مع قناة LCI TV، حول منح باريس لكييف إمكانية الوصول لأقمارها الصناعية، قائلة: "كل الاتهامات من روسيا يجب أن تؤخذ بحذر شديد وبتشكيك كبير". وفي وقت سابق، قال النائب الأول لرئيس الوفد الروسي،قنسطنطين فورونتسوف، في اجتماع للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يستخدمون البنية التحتية المدنية والتجارية في الفضاء في النزاعات المسلحة. وشدد الدبلوماسي على أن "البنية التحتية شبه المدنية" يمكن أن تصبح هدفا لضربة انتقامية.
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+74956456601
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
فرنسا تتهرب من الاعتراف باستخدام أوكرانيا لأقمارها الصناعية
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لم تؤكد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر، أو تنفي التقارير التي تفيد بأن باريس منحت كييف إمكانية الوصول إلى أقمارها الصناعية التجارية للحصول على معلومات استخبارية.
وعلقت الدبلوماسية في لقاء مع قناة LCI TV، حول منح باريس
لكييف إمكانية الوصول لأقمارها الصناعية، قائلة: "كل الاتهامات من روسيا يجب أن تؤخذ بحذر شديد وبتشكيك كبير".
ونشرت صحيفة Figaro في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، نقلاً عن مصدر في المخابرات الفرنسية، أن المديرية العامة الفرنسية للأمن الخارجي أرسلت نحو 50 من موظفيها إلى أوكرانيا منذ فبراير/شباط. ومن بين مهامهم مساعدة كييف على استخدام الأقمار الصناعية التي توفرها باريس لجمع المعلومات الاستخبارية.
وفي وقت سابق، قال النائب الأول لرئيس الوفد الروسي،قنسطنطين فورونتسوف، في اجتماع للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يستخدمون البنية التحتية المدنية والتجارية في الفضاء في النزاعات المسلحة. وشدد الدبلوماسي على أن "البنية التحتية شبه المدنية" يمكن أن تصبح هدفا لضربة انتقامية.