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فرنسا تتهرب من الاعتراف باستخدام أوكرانيا لأقمارها الصناعية
فرنسا تتهرب من الاعتراف باستخدام أوكرانيا لأقمارها الصناعية
لم تؤكد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر، أو تنفي التقارير التي تفيد بأن باريس منحت كييف إمكانية الوصول إلى أقمارها الصناعية التجارية... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
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وعلقت الدبلوماسية في لقاء مع قناة LCI TV، حول منح باريس لكييف إمكانية الوصول لأقمارها الصناعية، قائلة: "كل الاتهامات من روسيا يجب أن تؤخذ بحذر شديد وبتشكيك كبير". وفي وقت سابق، قال النائب الأول لرئيس الوفد الروسي،قنسطنطين فورونتسوف، في اجتماع للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يستخدمون البنية التحتية المدنية والتجارية في الفضاء في النزاعات المسلحة. وشدد الدبلوماسي على أن "البنية التحتية شبه المدنية" يمكن أن تصبح هدفا لضربة انتقامية.
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أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا

فرنسا تتهرب من الاعتراف باستخدام أوكرانيا لأقمارها الصناعية

11:05 GMT 28.10.2022
© Sputnik . Dominique Boutin / الانتقال إلى بنك الصوراحتجاجات على تعديل قانون "الأمن الوطني"، والذي ينص بشكل خاص على توسيع صلاحيات الشرطة، وضد مشروع قانون يمنع نشر صور أفراد الشرطة، باريس، فرنسا 21 نوفمبر 2020
احتجاجات على تعديل قانون الأمن الوطني، والذي ينص بشكل خاص على توسيع صلاحيات الشرطة، وضد مشروع قانون يمنع نشر صور أفراد الشرطة، باريس، فرنسا 21 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© Sputnik . Dominique Boutin
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لم تؤكد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر، أو تنفي التقارير التي تفيد بأن باريس منحت كييف إمكانية الوصول إلى أقمارها الصناعية التجارية للحصول على معلومات استخبارية.
وعلقت الدبلوماسية في لقاء مع قناة LCI TV، حول منح باريس لكييف إمكانية الوصول لأقمارها الصناعية، قائلة: "كل الاتهامات من روسيا يجب أن تؤخذ بحذر شديد وبتشكيك كبير".

ونشرت صحيفة Figaro في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، نقلاً عن مصدر في المخابرات الفرنسية، أن المديرية العامة الفرنسية للأمن الخارجي أرسلت نحو 50 من موظفيها إلى أوكرانيا منذ فبراير/شباط. ومن بين مهامهم مساعدة كييف على استخدام الأقمار الصناعية التي توفرها باريس لجمع المعلومات الاستخبارية.

وفي وقت سابق، قال النائب الأول لرئيس الوفد الروسي،قنسطنطين فورونتسوف، في اجتماع للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يستخدمون البنية التحتية المدنية والتجارية في الفضاء في النزاعات المسلحة. وشدد الدبلوماسي على أن "البنية التحتية شبه المدنية" يمكن أن تصبح هدفا لضربة انتقامية.
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