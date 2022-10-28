https://sputnikarabic.ae/20221028/فيسبوك-وإنستغرام-وواتسآب-تتعرض-لانقطاع-جزئي-في-الخدمة-1069589566.html

"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتسآب" تتعرض لانقطاع جزئي في الخدمة

"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتسآب" تتعرض لانقطاع جزئي في الخدمة

تعرضت منصات شركة "ميتا" الأمريكية (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتسآب"، مساء اليوم الجمعة، ‏لانقطاع جزئي في الخدمة.‏ 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T20:28+0000

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وسجل موقع "داون ديتيكتور" المعني برصد أعطال المواقع الإلكترونية، آلاف التقارير عن تعطل جميع هذه الخدمات، مع تليقه بلاغات عن وجود مشكلات مع تطبيق المراسلة "فيسبوك ماسنجر".ومن أبرز الشكاوى الواردة هي عدم القدرة على تحديث خلاصة الأخبار، أو عدم تحميل الصور والمحتوى على الإطلاق، كما أنه قد يفشل كلا من موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) تماما في التحميل على متصفح سطح المكتب.وعبّر العديد من مستخدمي المنصات من مواجهتهم مشكلات في التعامل معها عبر حساباتهم على موقع "تويتر" للتغريدات.ولم تصدر شركة "ميتا" أي بيان بشأن الأعطال.يشار إلى أنه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021، فوجئ العالم كله بتوقف شامل لكافة منصات وتطبيقات "فيسبوك"، بسبب ما أطلقت عليه شركة "فيسبوك" توقف "بروتوكول بوابة الحدود".يعرف "بروتوكول بوابة الحدود"، بأنه أحد الأنظمة التي يستخدمها الإنترنت لتوصيل حركة المرور الخاصة بك إلى حيث يجب أن تذهب بأسرع ما يمكن.

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