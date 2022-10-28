https://sputnikarabic.ae/20221028/قبل-4-أيام-من-الانتخابات-الإسرائيلية-نتنياهو-يحتاج-مقعدا-واحدا-لتشكيل-الحكومة-1069588117.html

قبل 4 أيام من الانتخابات الإسرائيلية... نتنياهو يحتاج مقعدا واحدا لتشكيل الحكومة

قبل 4 أيام من الانتخابات الإسرائيلية... نتنياهو يحتاج مقعدا واحدا لتشكيل الحكومة

كشف استطلاع جديد للرأي في إسرائيل أن معسكر رئيس المعارضة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو بحاجة إلى مقعد واحد ليصبح بإمكانه تشكيل الحكومة المقبلة، فيما حصل... 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T18:43+0000

2022-10-28T18:43+0000

2022-10-28T18:43+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

انتخابات الكنيست الإسرائيلي وتشكيل الحكومة الجديدة

بيني غانتس

بنيامين نتنياهو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1063935676_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_39773f8c585f967122109d791ad10ad4.jpg

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "مدغام" لصالح القناة "12"، وهو الأخير قبل الانتخابات، فازت كتلة نتنياهو بـ 60 تفويضا وفشلت في الحصول على الـ 61 مقعدا اللازمة لتشكيل حكومة.ويعد حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو أكبر حزب بحسب الاستطلاع بحصوله على 31 مقعدا (من أصل 120 في الكنيست)، بانخفاض قدره مقعد واحد عن الاستطلاع السابق.حصل ثاني أكبر حزب "هناك مستقبل" بزعامة رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد، 25 مقعدا، بزيادة مقعد واحد عن آخر استطلاع.وحصل تحالف "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش و"عوتسما يهوديت"، بقيادة إيتمار بن غافير، على 14 مقعدا ليصبح ثالث أكبر حزب.فيما حصل تحالف "المعسكر الرسمي" الذي يقوده وزير الدفاع زعيم حزب "أزرق- أبيض" بيني غانتس، على 11 مقعدا بانخفاض مقعدين عن آخر استطلاع.كما حصل حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه" الدينيان على 8 و7 مقاعد على التوالي، وحزب "إسرائيل بيتنا" على 6 مقاعد مقارنة بـ 5 في الاستطلاع السابق.في ذيل القائمة، حصل حزب العمل و"ميرتس" اليساريان على 5 مقاعد لكل منهما، كما حصل تحالف الحزبين العربيين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش) والحركة العربية للتغيير (تعل)، بـ 4 مقاعد، وحصل حزب "القائمة العربية الموحدة" (شريك في الائتلاف الحكومي الحالي بقيادة لابيد) على 4 مقاعد أيضا.وبذلك تكون كتلة نتنياهو حصلت على 60 مقعدا في الاستطلاع، مقارنةً بكتلة الحكومة المنتهية ولايتها التي فازت بـ 56 مقعدا، قبل أربعة أيام من الانتخابات المقررة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، دون أن تصل أي كتلة إلى الهدف المنشود وهو 61 مقعدا.وبحسب نتائج الاستطلاع، لم تتمكن أحزاب صغيرة بينها "البيت اليهودي" بقيادة وزيرة الداخلية أييليت شاكيد من تجاوز عتبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست، وهي 3.25 في المئة من أصوات الناخبين الصحيحة، وكذلك حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد)، الذي انشق في سبتمبر/أيلول الماضي عن القائمة المشتركة التي كانت تضم قبل تفككها أيضا حزبَي "حداش" و"تعل".يشار إلى أن تحالف "حداش- تعل" العربي لم يعلن نيته دعم المعسكر المناهض لنتنياهو، وسبق أن أعلن في أكثر من مناسبة رفضه الانضمام لتحالف بقيادة الأخير.ومن بين جميع المستطلعين، يعتقد 40% أن نتنياهو سيفوز بما لا يقل عن 61 مقعدا، و28% يعتقدون أنه سيكون هناك تعادل 60-60 بين الكتلين، و13% يعتقدون أن كتلة معارضي نتنياهو ستنجح في الحصول على 61 مقعدا على الأقل.كما سُئل في الاستطلاع "من بين الشخصيات التالية برأيك هو الأنسب لمنصب رئيس الوزراء؟". وقال 46% إنهم يعتقدون أن نتنياهو أكثر ملاءمة من لابيد الذي حصل على 32% على التوالي، فيما حصل غانتس الذي حصل على 26%.وستكون هذه الانتخابات هي الخامسة التي تشهدها إسرائيل خلال 3 سنوات ونصف، في ظل حالة من الاستقطاب الشديد وعدم الاستقرار السياسي.

https://sputnikarabic.ae/20221023/نتنياهو-يقول-إن-المتطرف-بن-غفير-يمكن-أن-يكون-وزيرا-في-حكومته-1069382619.html

https://sputnikarabic.ae/20220917/تفكك-القائمة-المشتركة-ضربة-موجعة-لعرب-إسرائيل-وطوق-نجاة-بالنسبة-لنتنياهو-1067879192.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, انتخابات الكنيست الإسرائيلي وتشكيل الحكومة الجديدة, بيني غانتس, بنيامين نتنياهو