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https://sputnikarabic.ae/20221028/كوريا-الجنوبية-تنفي-إرسال-أسلحة-إلى-أوكرانيا-1069560539.html
كوريا الجنوبية تنفي إرسال أسلحة إلى أوكرانيا
كوريا الجنوبية تنفي إرسال أسلحة إلى أوكرانيا
نفى رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، اليوم الجمعة، إرسال بلاده أسلحة إلى أوكرانيا، وذلك بعد تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ذلك سيضر بالعلاقات بين... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T06:44+0000
2022-10-28T06:44+0000
كوريا الجنوبية
روسيا
فلاديمير بوتين
العالم
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ونقلت وكالة "يونهاب" عن الرئيس الكوري الجنوبي، قوله إننا "قدمنا مساعدات إنسانية وسلمية لأوكرانيا لكننا لم نقدم أسلحة فتاكة". وأضاف: "إنها مسألة متعلقة بالسيادة".وأوضح: "نحاول الحفاظ على علاقات سلمية مع جميع الدول في أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، أمس الخميس، بأن قرار كوريا الجنوبية إمداد أوكرانيا بالأسلحة سيقوض علاقاتها مع روسيا.وقال بوتين أمام نادي فالداي: "لدينا علاقات جيدة للغاية مع كوريا الجنوبية. وقد أتيحت لنا الفرصة دائمًا لإجراء حوار مع كل من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية". وتابع: "لكننا الآن نعلم أن كوريا الجنوبية قررت توريد الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا. هذا الأمر سيدمر علاقاتنا".
https://sputnikarabic.ae/20220420/كوريا-الجنوبية-إرسال-دبابات-ومقاتلات-إلى-أوكرانيا-قد-يكون-بلا-فائدة-1061400304.html
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كوريا الجنوبية, روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية, روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن

كوريا الجنوبية تنفي إرسال أسلحة إلى أوكرانيا

06:44 GMT 28.10.2022
© AP Photo / Chung Sung-Junرئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Chung Sung-Jun
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نفى رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، اليوم الجمعة، إرسال بلاده أسلحة إلى أوكرانيا، وذلك بعد تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ذلك سيضر بالعلاقات بين البلدين.
ونقلت وكالة "يونهاب" عن الرئيس الكوري الجنوبي، قوله إننا "قدمنا مساعدات إنسانية وسلمية لأوكرانيا لكننا لم نقدم أسلحة فتاكة".
وأضاف: "إنها مسألة متعلقة بالسيادة".
وأوضح: "نحاول الحفاظ على علاقات سلمية مع جميع الدول في أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا".
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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، أمس الخميس، بأن قرار كوريا الجنوبية إمداد أوكرانيا بالأسلحة سيقوض علاقاتها مع روسيا.

وقال بوتين أمام نادي فالداي: "لدينا علاقات جيدة للغاية مع كوريا الجنوبية. وقد أتيحت لنا الفرصة دائمًا لإجراء حوار مع كل من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية".
وتابع: "لكننا الآن نعلم أن كوريا الجنوبية قررت توريد الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا. هذا الأمر سيدمر علاقاتنا".
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