https://sputnikarabic.ae/20221028/لجنة-تحقيق-روسية-تكشف-عن-الضابط-الأوكراني-الذي-منع-الممرات-الإنسانية-في-ماريوبول-1069567713.html
لجنة تحقيق روسية تكشف عن الضابط الأوكراني الذي منع الممرات الإنسانية في ماريوبول
لجنة تحقيق روسية تكشف عن الضابط الأوكراني الذي منع الممرات الإنسانية في ماريوبول
كشف المحققون الروس عن ملازم أول أوكراني أمر بفرض حصار على الممرات الإنسانية في ماريوبول من أجل استخدام المدنيين كدروع بشرية. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T10:14+0000
2022-10-28T10:14+0000
2022-10-28T10:14+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال المحققون إنه يتم التحقيق مع الأفراد العسكريين في فوج القوات الخاصة في "آزوف" (الإرهابي المتطرف المحظور في روسيا)، الذين نفذوا التنسيق العام للإجراءات على أراضي ماريوبول. وتم تحديد هوية الفريق بافليوك، قائد التجمع الجنوبي والشرقي للقوات، الذي أصدر أوامر بإغلاق الممرات الإنسانية.وشددت لجنة التحقيق على اتخاذ قرار في الوقت الحالي ضد بافليوك، ويجري اتخاذ إجراءات للبحث عنه واعتقاله .يذكر أنه في مارس/آذار، عيّن فلاديمير زيلينسكي الفريق ألكسندر بافليوك، قائد عملية القوات المشتركة في دونباس، رئيسًا للإدارة العسكرية الإقليمية في كييف من أجل تعزيز الدفاع عن العاصمة الأوكرانية. في مايو/أيار، تمت إقالة بافليوك من هذا المنصب بسبب عدم وجود أعمال عدائية في منطقة كييف.وأثناء تحرير ماريوبول، فتح الجانب الروسي ممرات إنسانية باتجاه جمهورية دونيتسك الشعبية ونحو الأراضي التي تسيطر عليها كييف، لكن القوات المسلحة الأوكرانية عطلت عملها وأطلقت النار مرارًا وتكرارًا على المدنيين الذين حاولوا مغادرة المدينة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
لجنة تحقيق روسية تكشف عن الضابط الأوكراني الذي منع الممرات الإنسانية في ماريوبول
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كشف المحققون الروس عن ملازم أول أوكراني أمر بفرض حصار على الممرات الإنسانية في ماريوبول من أجل استخدام المدنيين كدروع بشرية.
وقال المحققون إنه يتم التحقيق مع الأفراد العسكريين في فوج القوات الخاصة في "آزوف" (الإرهابي المتطرف المحظور في روسيا)، الذين نفذوا التنسيق العام للإجراءات على أراضي ماريوبول.
وتم تحديد هوية الفريق بافليوك، قائد التجمع الجنوبي والشرقي للقوات، الذي أصدر أوامر بإغلاق الممرات الإنسانية.
واكتشف المحققون أن الجنرال الأوكراني أمر بتدمير كل ما يتحرك في ماريوبول، بمن فيهم أولئك الذين لم يشكلوا تهديدا لنساء وأطفال العسكريين الأوكرانيين.
وشددت لجنة
التحقيق على اتخاذ قرار في الوقت الحالي ضد بافليوك، ويجري اتخاذ إجراءات للبحث عنه واعتقاله .
يذكر أنه في مارس/آذار، عيّن فلاديمير زيلينسكي الفريق ألكسندر بافليوك، قائد عملية القوات المشتركة في دونباس، رئيسًا للإدارة العسكرية الإقليمية في كييف من أجل تعزيز الدفاع عن العاصمة الأوكرانية. في مايو/أيار، تمت إقالة بافليوك من هذا المنصب بسبب عدم وجود أعمال عدائية في منطقة كييف.
وأثناء تحرير ماريوبول، فتح الجانب الروسي ممرات إنسانية باتجاه جمهورية دونيتسك الشعبية ونحو الأراضي التي تسيطر عليها كييف، لكن القوات المسلحة الأوكرانية عطلت عملها وأطلقت النار مرارًا وتكرارًا على المدنيين الذين حاولوا مغادرة المدينة.