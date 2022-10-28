https://sputnikarabic.ae/20221028/ليبيا-اللجنة-العسكرية-المشتركة-تجتمع-فما-المنتظر-على-خط-توحيد-الجيش؟-1069579109.html
ليبيا... اللجنة العسكرية المشتركة تجتمع.. فما المنتظر على خط توحيد الجيش؟
ليبيا... اللجنة العسكرية المشتركة تجتمع.. فما المنتظر على خط توحيد الجيش؟
تناقش الحلقة من برنامج "بانوراما": اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا لبحث تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد. وجاء اللقاء بمشاركة... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T13:30+0000
2022-10-28T13:30+0000
2022-10-28T13:30+0000
راديو
بانوراما
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ليبيا.. اللجنة العسكرية المشتركة تجتمع.. فما المنتظر على خط توحيد الجيش؟
ليبيا.. اللجنة العسكرية المشتركة تجتمع.. فما المنتظر على خط توحيد الجيش؟
تضم اللجنة المشتركة خمسة أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا وخمسة من قوات الشرق، حيث أنها تجري حوارا منذ عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية برعاية بعثة الأمم المتحدة، وتعمل في وقت تتصارع فيه حكومتان الأولى في طبرق برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب، والثانية هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها من الأمم المتحدة والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.الكاتب السياسي المختص بالشأن الليبي، إدريس حميد، قال في هذا الخصوص، إن التطورات على المسار العسكري تسير بشكل أفضل مما هو الحال عل الخط السياسي، لا سيما مع استمرار أزمة ازدواجية السلطة في البلاد، و عدم حل أزمة التشكيلات المسلحة غير الشرعية.وفي حوار عبر "بانوراما"، أوضح الخبير الليبي أن "التشكيلات المسلحة تستقوي على القوات العسكرية في غرب ليبيا، ما يفترض في المقابل تقديم الدعم للجيش في مسالة جمع السلاح وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة".التفاصيل في الملف الصوتي...
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راديو, بانوراما, аудио
ليبيا... اللجنة العسكرية المشتركة تجتمع.. فما المنتظر على خط توحيد الجيش؟
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تناقش الحلقة من برنامج "بانوراما": اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا لبحث تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد. وجاء اللقاء بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، والذي أكد في تصريح له عقب اللقاء بأنه "شجّع الأطراف على تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والمضي قدما نحو استقرار ليبيا".
تضم اللجنة المشتركة خمسة أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا وخمسة من قوات الشرق، حيث أنها تجري حوارا منذ عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية برعاية بعثة الأمم المتحدة، وتعمل في وقت تتصارع فيه حكومتان الأولى في طبرق برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب، والثانية هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها من الأمم المتحدة والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
الكاتب السياسي المختص بالشأن الليبي، إدريس حميد، قال في هذا الخصوص، إن التطورات على المسار العسكري تسير بشكل أفضل مما هو الحال عل الخط السياسي، لا سيما مع استمرار أزمة ازدواجية السلطة في البلاد، و عدم حل أزمة التشكيلات المسلحة غير الشرعية.
وفي حوار عبر "بانوراما"، أوضح الخبير الليبي أن "التشكيلات المسلحة تستقوي على القوات العسكرية في غرب ليبيا، ما يفترض في المقابل تقديم الدعم للجيش في مسالة جمع السلاح وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة".
التفاصيل في الملف الصوتي...