https://sputnikarabic.ae/20221028/ماذا-سيحدث-لحسابك-على-تويتر-في-وجود-إيلون-ماسك-1069561893.html
ماذا سيحدث لحسابك على تويتر في وجود إيلون ماسك؟
ماذا سيحدث لحسابك على تويتر في وجود إيلون ماسك؟
يتساءل كثيرون عن مصير البيانات الخاصة بالمستخدمين على "تويتر" بعد أن أصبحت ملكا للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي استحوذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T07:36+0000
2022-10-28T07:36+0000
2022-10-28T07:36+0000
إيلون ماسك
تويتر
منوعات
مجتمع
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وحسب موقع "فوكس"، رفض محامي إيلون ماسك، أليكس سبيرو، الإجابة عن السؤال، بينما ردّت المنصة على الاستفسار بالقول إنها لا تملك أي معلومات في هذا الوقت.وذكر "فوكس" أن تويتر قد تستغرق 30 يوما لحذف حساب المستخدم بناء على طلبه، وقد تظل الرسائل المباشرة الخاصة به على خوادم الشركة لمدة غير محددة.وأضاف أن رسائل تويتر المباشرة ليست مشفرة من طرف إلى طرف، وهذا يعني أن المنصة لديها حق الوصول إلى محتويات الرسائل الخاصة، والتي من المحتمل أن يعتبرها العديد من المستخدمين حساسة.وأشار إلى أن سياسة خصوصية "تويتر" تنص بوضوح على أنه يجوز للشركة "مشاركة معلومات عن المستخدمين أو بيعها أو نقلها فيما يتعلق بدمج الأصول أو الاستحواذ عليها أو بيعها أو الإفلاس".ونقل الموقع عن أستاذ إدارة الأعمال في كلية هارفارد، أندي وو، قوله إن هناك عقبات تعترض وصول ماسك لبيانات المستخدمين وهي الحصول على موافقة من وكالات مثل لجنة التجارة الفيدرالية.واعتبر أنه سيكون على ماسك العمل مع موظفو تويتر القديم للحصول على البيانات، متسائلا هل سيكون هؤلاء مستعدين للقيام بذلك؟.وأكد أن السرية ضرورية لأن تسريب خبر وصول ماسك لبيانات مستخدمي تويتر قد يعني نهاية "العصفور الأزرق" أو تكسر أجنحته.وفي النهاية، تبدو الأمور فيما يتعلق ببيانات المستخدمين "ضبابية"، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لحين الكشف عن هذه النقطة، وفقا للموقع.
https://sputnikarabic.ae/20221028/ماسك-يقيل-كبار-المسؤولين-في-تويتر-بعد-شرائه-للمنصة-1069560212.html
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سبوتنيك عربي
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إيلون ماسك, تويتر, منوعات, مجتمع
إيلون ماسك, تويتر, منوعات, مجتمع
ماذا سيحدث لحسابك على تويتر في وجود إيلون ماسك؟
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يتساءل كثيرون عن مصير البيانات الخاصة بالمستخدمين على "تويتر" بعد أن أصبحت ملكا للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي استحوذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار.
وحسب موقع
"فوكس"، رفض محامي إيلون ماسك
، أليكس سبيرو، الإجابة عن السؤال، بينما ردّت المنصة على الاستفسار بالقول إنها لا تملك أي معلومات في هذا الوقت.
وذكر "فوكس" أن تويتر قد تستغرق 30 يوما لحذف حساب المستخدم بناء على طلبه، وقد تظل الرسائل المباشرة الخاصة به على خوادم الشركة لمدة غير محددة.
وأضاف أن رسائل تويتر المباشرة ليست مشفرة من طرف إلى طرف، وهذا يعني أن المنصة لديها حق الوصول إلى محتويات الرسائل الخاصة، والتي من المحتمل أن يعتبرها العديد من المستخدمين حساسة.
وأشار إلى أن سياسة خصوصية "تويتر" تنص بوضوح على أنه يجوز للشركة "مشاركة معلومات عن المستخدمين أو بيعها أو نقلها فيما يتعلق بدمج الأصول أو الاستحواذ عليها أو بيعها أو الإفلاس".
ونقل الموقع عن أستاذ إدارة الأعمال في كلية هارفارد، أندي وو، قوله إن هناك عقبات تعترض وصول ماسك لبيانات المستخدمين وهي الحصول على موافقة من وكالات مثل لجنة التجارة الفيدرالية.
واعتبر أنه سيكون على ماسك العمل مع موظفو تويتر
القديم للحصول على البيانات، متسائلا هل سيكون هؤلاء مستعدين للقيام بذلك؟.
وأكد أن السرية ضرورية لأن تسريب خبر وصول ماسك لبيانات مستخدمي تويتر قد يعني نهاية "العصفور الأزرق" أو تكسر أجنحته.
وفي النهاية، تبدو الأمور فيما يتعلق ببيانات المستخدمين "ضبابية"، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لحين الكشف عن هذه النقطة، وفقا للموقع.