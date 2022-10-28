مراسلة رياضية تتعرض لمحاولة سرقة على الهواء
05:15 GMT 28.10.2022 (تم التحديث: 05:23 GMT 28.10.2022)
© Fotolia / Karelin Dmitriyالتحكم في جهاز التلفزيون عن بعد
© Fotolia / Karelin Dmitriy
تعرضت مراسلة تلفزيونية لمحاولة سرقة، أثناء ظهورها على الهواء مباشرة وهي تقدم تقريرها ما قبل المباراة النهائية لبطولة كأس ليبارتادوريس.
وتعرضت الصحفية فانيسا روبلز، هي وزميلها المصور، لمحاولة سرقة، في أثناء ظهورها على شاشة قناة "تيليمازوناس".
وأظهر المقطع المصور الذي تم تداوله قيام رجلين ملثمين وهما على متن دراجة نارية بالاقتراب من الصحفية وزميلها المصور لمحاولة سرقتهما، لتطلب روبلز من زميلها المصور توجيه الكاميرا عليهما، بحسب ما نشر موقع metroecuador الإكوادوري.
IMAGENS ASSUSTADORAS EM GUAIAQUIL! 😳 Vanessa Robles, repórter de TV equatoriana, sofreu uma tentativa de assalto enquanto estava ao vivo fazendo uma reportagem em frente ao estádio da final da Libertadores. Outros casos parecidos foram registrados.— TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) October 25, 2022
Créditos: Teleamazonas pic.twitter.com/as1Z2sThkr
وهرب الرجلان بعدما ظهرا أمام الكاميرا، لتطلب الصحفية من ضابط شرطة كان قريبا من الموقع بملاحقتهما.
وتفاعل متابعو الصحفية مع مقطع الفيديو، وعلّق أحدهم: "موقف مرعب! الشيء الجيد أنهما لم يستطيعا فعل أي شيء، حفظكم الله".