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https://sputnikarabic.ae/20221028/مراسلة-رياضية-تتعرض-لمحاولة-سرقة-على-الهواء-1069559339.html
مراسلة رياضية تتعرض لمحاولة سرقة على الهواء
مراسلة رياضية تتعرض لمحاولة سرقة على الهواء
تعرضت مراسلة تلفزيونية لمحاولة سرقة، أثناء ظهورها على الهواء مباشرة وهي تقدم تقريرها ما قبل المباراة النهائية لبطولة كأس ليبارتادوريس. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T05:15+0000
2022-10-28T05:23+0000
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وتعرضت الصحفية فانيسا روبلز، هي وزميلها المصور، لمحاولة سرقة، في أثناء ظهورها على شاشة قناة "تيليمازوناس".وأظهر المقطع المصور الذي تم تداوله قيام رجلين ملثمين وهما على متن دراجة نارية بالاقتراب من الصحفية وزميلها المصور لمحاولة سرقتهما، لتطلب روبلز من زميلها المصور توجيه الكاميرا عليهما، بحسب ما نشر موقع metroecuador الإكوادوري.وهرب الرجلان بعدما ظهرا أمام الكاميرا، لتطلب الصحفية من ضابط شرطة كان قريبا من الموقع بملاحقتهما.وتفاعل متابعو الصحفية مع مقطع الفيديو، وعلّق أحدهم: "موقف مرعب! الشيء الجيد أنهما لم يستطيعا فعل أي شيء، حفظكم الله".
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مراسلة رياضية تتعرض لمحاولة سرقة على الهواء

05:15 GMT 28.10.2022 (تم التحديث: 05:23 GMT 28.10.2022)
© Fotolia / Karelin Dmitriyالتحكم في جهاز التلفزيون عن بعد
التحكم في جهاز التلفزيون عن بعد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© Fotolia / Karelin Dmitriy
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تعرضت مراسلة تلفزيونية لمحاولة سرقة، أثناء ظهورها على الهواء مباشرة وهي تقدم تقريرها ما قبل المباراة النهائية لبطولة كأس ليبارتادوريس.
وتعرضت الصحفية فانيسا روبلز، هي وزميلها المصور، لمحاولة سرقة، في أثناء ظهورها على شاشة قناة "تيليمازوناس".
وأظهر المقطع المصور الذي تم تداوله قيام رجلين ملثمين وهما على متن دراجة نارية بالاقتراب من الصحفية وزميلها المصور لمحاولة سرقتهما، لتطلب روبلز من زميلها المصور توجيه الكاميرا عليهما، بحسب ما نشر موقع metroecuador الإكوادوري.
وهرب الرجلان بعدما ظهرا أمام الكاميرا، لتطلب الصحفية من ضابط شرطة كان قريبا من الموقع بملاحقتهما.
وتفاعل متابعو الصحفية مع مقطع الفيديو، وعلّق أحدهم: "موقف مرعب! الشيء الجيد أنهما لم يستطيعا فعل أي شيء، حفظكم الله".
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Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMT
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