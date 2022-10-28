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https://sputnikarabic.ae/20221028/مسؤول-إماراتي-يؤكد-التزام-بلاده-بدعم-استراتيجية-الأمن-الغذائي-العربي-1069570273.html
مسؤول إماراتي يؤكد التزام بلاده بدعم استراتيجية الأمن الغذائي العربي
مسؤول إماراتي يؤكد التزام بلاده بدعم استراتيجية الأمن الغذائي العربي
أكد مسؤول إماراتي أن بلاده ملتزمة بدعم استراتيجية الأمن الغذائي العربي، مشيرا إلى أنها قدمت العديد من المبادرات في هذا الشأن. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T11:35+0000
2022-10-28T11:35+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، قال جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية في الإمارات: "الإمارات ملتزمة بدعم استراتيجية الأمن الغذائي ودراسة توطين سلاسل الإمداد الغذائي".تصريحات المسؤول الإماراتي جاءت خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير الاقتصاد في بلاده، أثناء اجتماع المجلس الاقتصادي ضمن الأعمال التحضيرية للقمة العربية في الجزائر.وشدد الكيت على أهمية التجارة البينية بين الدول العربية، لافتا إلى أن حكومة الإمارات تدعم جميع الجهود من أجل الاتحاد الجمركي العربي.وأشار إلى أن الإمارات طرحت العديد من المبادرات منها، مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمية التي تهدف لتحسين الفرص وجودة الحياة ولتكون اداة تنموية في ظل التحديات وقدت الدعم المادي الكامل لهاوقال: "نحن حريصون على مشاركة التجربة وتطوير البنية التكنولوجي، وقد أطلقنا العديد من المبادرة لتعزيز هذه الرؤية".طالع أيضا: مندوب عمان في الجامعة العربية يؤكد أن مشروعات قرارات القمة حظيت بقبول كبير
https://sputnikarabic.ae/20221028/انطلاق-أعمال-المجلس-الاقتصادي-والاجتماعي-الوزاري-التحضيري-للقمة-العربية-1069568887.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

مسؤول إماراتي يؤكد التزام بلاده بدعم استراتيجية الأمن الغذائي العربي

11:35 GMT 28.10.2022
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالاجتماعات التحضيرية قبل القمة العربية على مستوى وزراء الاقتصاد العرب والمندوبين الدائمين
الاجتماعات التحضيرية قبل القمة العربية على مستوى وزراء الاقتصاد العرب والمندوبين الدائمين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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أكد مسؤول إماراتي أن بلاده ملتزمة بدعم استراتيجية الأمن الغذائي العربي، مشيرا إلى أنها قدمت العديد من المبادرات في هذا الشأن.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، قال جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية في الإمارات: "الإمارات ملتزمة بدعم استراتيجية الأمن الغذائي ودراسة توطين سلاسل الإمداد الغذائي".
الاجتماعات التحضيرية قبل القمة العربية على مستوى وزراء الاقتصاد العرب والمندوبين الدائمين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري التحضيري للقمة العربية
10:45 GMT
تصريحات المسؤول الإماراتي جاءت خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير الاقتصاد في بلاده، أثناء اجتماع المجلس الاقتصادي ضمن الأعمال التحضيرية للقمة العربية في الجزائر.
وشدد الكيت على أهمية التجارة البينية بين الدول العربية، لافتا إلى أن حكومة الإمارات تدعم جميع الجهود من أجل الاتحاد الجمركي العربي.

وأوضح أن 22 % من التجارة الخارجية للإمارات غير النفطية هي مع الدول العربية، مشددا على أن أبو ظبي ترى في التحديات فرصة لتعزيز التعاون العربي، وتعلن استعدادها لتعزيز التعاون العربي المشترك.

وأشار إلى أن الإمارات طرحت العديد من المبادرات منها، مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمية التي تهدف لتحسين الفرص وجودة الحياة ولتكون اداة تنموية في ظل التحديات وقدت الدعم المادي الكامل لها
وقال: "نحن حريصون على مشاركة التجربة وتطوير البنية التكنولوجي، وقد أطلقنا العديد من المبادرة لتعزيز هذه الرؤية".
طالع أيضا: مندوب عمان في الجامعة العربية يؤكد أن مشروعات قرارات القمة حظيت بقبول كبير
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