https://sputnikarabic.ae/20221028/مصرف-روسيا-المركزي-يكشف-عن-تحول-عميق-لاقتصاد-البلاد-1069578105.html

مصرف روسيا المركزي يكشف عن "تحول عميق" لاقتصاد البلاد

مصرف روسيا المركزي يكشف عن "تحول عميق" لاقتصاد البلاد

قالت حاكمة مصرف روسيا المركزي إلفيرا نابيولينا، إن المصرف أخذ في الاعتبار، في توقعاته لأسعار النفط، تراجع الطلب على النفط بسبب الركود العالمي وقرار صفقة "أوبك... 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T12:55+0000

2022-10-28T12:55+0000

2022-10-28T12:55+0000

روسيا

اقتصاد

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وقالت نابيولينا في مؤتمر صحفي: "في التوقعات المحدثة، تركنا سعر نفط الأورال في أعوام 2023-2024-2025 دون تغيير عند 70 دولارًا و60 دولارًا و55 دولارًا للبرميل على التوالي".واستدركت نابيولينا: "ومن ناحية أخرى، اتخذت دول أوبك + تدابير لخفض حصص الإنتاج، ونعتقد أن هذه العوامل كل منها تعوض الأخرى".ولفتت نابيولينا إلى أن هناك مؤشرات واضحة على استمرار عملية "التحول العميق" للاقتصاد الروسي.وكشفت نابيولينا أن "حجم الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيصل إلى ذروة الانخفاض في منتصف عام 2023".وأعطت نابيولينا إشارة محايدة على السعر الرئيسي، مما سمح بالحفاظ عليه والتحرك صعودًا وهبوطًا.حيث قطع البنك المركزي الروسي كما كان متوقعًا دورة تخفيض سعر الفائدة الرئيسي، وتركه دون تغيير لأول مرة منذ مارس/ آذار عند مستوى 7.5% سنويًا.وقال مصرف روسيا المركزي إن التعبئة الجزئية في روسيا الاتحادية في الأشهر المقبلة سيكون لها تأثير مضاد للتضخم، ولكن بعد ذلك ستكون الآثار مؤيدة للتضخم.وقال المصرف في بيان: "وفقًا لتقديرات بنك روسيا، ستكون التعبئة الجزئية رادعًا لديناميكيات طلب المستهلك والتضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومع ذلك، في المستقبل، ستكون آثارها محفزة للتضخم بسبب القيود المتزايدة على العرض".

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