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https://sputnikarabic.ae/20221028/مقتل-8-إثر-حريق-في-ولاية-أوكلاهوما-الأمريكية-والشرطة-تعتبرها-جريمة-قتل-1069561714.html
مقتل 8 إثر حريق في ولاية أوكلاهوما الأمريكية والشرطة تعتبرها جريمة قتل
مقتل 8 إثر حريق في ولاية أوكلاهوما الأمريكية والشرطة تعتبرها جريمة قتل
عثر على ثمانية أشخاص قتلى نتيجة حريق في منزل في مدينة بروكين أرو الأمريكية في ولاية أوكلاهوما . 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T07:23+0000
2022-10-28T07:23+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لبيان نشرته جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أكدت شرطة المدينة أنها تتعامل مع التحقيق في القضية باعتبارها جريمة قتل محتملة.وقال البيان: "يمكن لإدارة شرطة بروكين أرو تأكيد مقتل 8 أشخاص في منزل في المبنى 400 من شارع هيكوري افي، وتواصل الشرطة التحقيق في الظروف المحيطة بالحادث".ووصف البيان آثار الحريق بأنها سبب في تعقيد ظروف التحقيق، قائلا: "إنه مشهد معقد نظرًا لحالة المنزل بسبب الأضرار الناجمة عن الحريق".وتعهدت الشرطة بعقد مؤتمر صحفي آخر حول الحادث يوم الجمعة ، ولم يتحدد موعد الحدث بعد.طالع أيضا: "أمريكا تشهد يوما داميا"... 3 حوادث إطلاق نار في جورجيا تخلف 8 قتلى
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل 8 إثر حريق في ولاية أوكلاهوما الأمريكية والشرطة تعتبرها جريمة قتل

07:23 GMT 28.10.2022
© AP Photo / Jeff Chiuحرائق هائلة في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 9 أكتوبر/ تشرين الثاني 2017
حرائق هائلة في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 9 أكتوبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Jeff Chiu
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عثر على ثمانية أشخاص قتلى نتيجة حريق في منزل في مدينة بروكين أرو الأمريكية في ولاية أوكلاهوما .
ووفقا لبيان نشرته جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أكدت شرطة المدينة أنها تتعامل مع التحقيق في القضية باعتبارها جريمة قتل محتملة.
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وقال البيان: "يمكن لإدارة شرطة بروكين أرو تأكيد مقتل 8 أشخاص في منزل في المبنى 400 من شارع هيكوري افي، وتواصل الشرطة التحقيق في الظروف المحيطة بالحادث".
ووصف البيان آثار الحريق بأنها سبب في تعقيد ظروف التحقيق، قائلا: "إنه مشهد معقد نظرًا لحالة المنزل بسبب الأضرار الناجمة عن الحريق".

وقال إيثان هتشينز، مسؤول الإعلام في قسم شرطة بروكن أرو، في مؤتمر صحفي بثته وسائل الإعلام المحلية: "من أقوالنا مع الشهود، كان يعيش في المنزل شخصان بالغان وستة أطفال"، مشيرا إلى أنه يعتقد أن هذه القضية هي أول جريمة قتل في المدينة عام 2022.

وتعهدت الشرطة بعقد مؤتمر صحفي آخر حول الحادث يوم الجمعة ، ولم يتحدد موعد الحدث بعد.
طالع أيضا: "أمريكا تشهد يوما داميا"... 3 حوادث إطلاق نار في جورجيا تخلف 8 قتلى
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